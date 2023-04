Trung tá liên quan vụ 'biển số siêu đẹp' bị đình chỉ công tác

Đồng NaiTrung tá Phạm Thanh Xuân, Phó Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, bị xác định làm sai quy trình trong việc cấp 4 biển số "siêu đẹp" cho hai vợ chồng.

Ngày 1/4, trung tá Xuân bị lãnh đạo Công an Đồng Nai tạm đình chỉ công tác 2 tháng để phục vụ công tác điều tra, xác minh sự việc.

Ông Xuân phụ trách thủ tục đăng ký, bấm biển số xe máy tại công an xã, song ông này đã thực hiện không đúng một số quy trình. Sáng 29/3, hai vợ chồng ở địa bàn này đã được cấp 4 biển số "siêu đẹp" (60B6-888.89, 60B6-888.86, 60B6-888.88, 60B6-888.68).

Máy móc, hồ sơ liên quan vụ việc đã bị niêm phong. Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục CSGT (C08), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) tiếp tục điều tra.

Trước đó, hai vợ chồng lấy được 4 biển "siêu đẹp" cho biết không trực tiếp bấm số mà nhờ bên cửa hàng chuyên bán xe máy cũ tại TP Long Khánh bấm dùm. Họ mua 4 xe mua cách đây 21 ngày với giá 1,2 tỷ đồng với mục đích kinh doanh bán lại. Trong đó chiếc xe Yaz hiệu Yamaha giá 500 triệu đồng (mới nguyên chiếc), chiếc Yaz còn lại giá 300 triệu đồng (xe cũ). Hai xe Suzuki RGV120 và Honda SH150i có giá 400 triệu đồng.

Đôi vợ chồng này đã bán chiếc xe biển số 888.88 cho người ở huyện Xuân Lộc với giá 1,5 tỷ đồng. Hiện cả bốn chiếc xe đã bị tạm giữ để điều tra nguồn gốc.

