Trúng số gần 1 triệu USD trong hai tuần liên tiếp

MỹMột phụ nữ ở Virginia đã trúng giải độc đắc trị giá 912.936 USD (hơn 22 tỉ đồng) chỉ một tuần sau khi trúng 50.000 USD (hơn 1,2 tỉ đồng).

Đây đích thị là 'trời độ' hay mọi người nói vui là may mắn hết phần thiên hạ khi liên tiếp trúng số với tổng số tiền nhận được gần 1 triệu USD.

Jennifer Minton liên tiếp trúng số với tổng giá trị giải thưởng gần 1 triệu USD.

Và người phụ nữ may mắn đó chính là Jennifer Minton. Lúc đầu khi thấy có người trúng độc đắc, Minton còn khen ai đó thật may mắn. Một lúc sau cô mới nhận ra mình là người may mắn trúng giải độc đắc trị giá 912.936 USD. 'Tôi bị sốc, Tôi không dám tin đó là sự thật', Minton chia sẻ. Được biết cách đây một tuần cũng từ trò chơi này Minton cũng đã trúng 50.000 USD.

Mộc Trà (Theo UPI)