Trúng số 100.000 USD nhờ 'linh cảm'

MỹMột người đàn ông ở bang Arkansas cảm thấy "tờ vé số đang vẫy gọi" và quyết định mua ngay lập tức.

Ban tổ chức giải Xổ số Học bổng Arkansas ngày 20/1 cho hay Thomas McCawley, cư dân thị trấn Tontitown, bang Arkansas, đã trúng giải 100.000 USD khi mua vé cào Fiery 5's trị giá 5 USD.

Thomas McCawley nhận giải thưởng xổ số 100.000 USD ngày 1/7/2025 theo công bố ngày 20/1 của ban tổ chức. Ảnh: Xổ số Học bổng Arkansas

Theo McCawley, anh đang trên đường đi ăn trưa thì ghé qua siêu thị Z-Mart và quyết định mua một tờ vé cào. Anh thường xuyên mua các loại vé cào 5 USD và lần này, bị loại vé cào Fiery 5's thu hút.

"Tôi bất chợt linh cảm", anh nói. "Tôi cảm giác tờ vé đó đang vẫy gọi mình".

Khi quay lại chỗ làm, anh cào vé và choáng váng khi thấy ngay hàng đầu tiên đã lộ ra giải thưởng 100.000 USD.

"Ban đầu tôi không tin nổi", anh nhớ lại. "Rất khó để tiếp tục làm việc khi biết mình trúng số".

Anh chia sẻ tin vui với vợ và người nhà, nhưng không ai tin cho đến khi McCawley cho họ xem tấm vé trúng thưởng. Anh cho hay sẽ dùng một phần để mua ôtô chuyên dụng hỗ trợ xe lăn cho mẹ vợ.

Hồng Hạnh (Theo UPI)