Trung Quốc yêu cầu xét nghiệm độc tố trong sữa công thức

Cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc (SAMR) vừa yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất sữa công thức xét nghiệm độc tố Cereulide – chất đã gây ra các đợt thu hồi sản phẩm trên toàn cầu.

Ngày 12/2, SAMR ra thông báo đề nghị các nhà sản xuất nghiêm túc kiểm soát nguyên liệu đầu vào và quy trình xuất xưởng. Chính quyền địa phương cũng được chỉ thị tăng cường giám sát tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, dù Trung Quốc chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc nào liên quan sữa công thức.

Vụ việc bắt nguồn từ việc Nestlé SA phát hiện độc tố Cereulide trong sữa công thức, có nguồn gốc từ dầu ARA của Công ty Công nghệ sinh học Cabio Vũ Hán (Trung Quốc). Các nguồn tin thân cận xác nhận Cabio là đơn vị cung ứng này. Sự việc khiến giá cổ phiếu của Cabio sụt giảm 16% trong năm nay. Cabio hiện là một trong những nhà sản xuất ARA lớn nhất thế giới, cung cấp nguyên liệu cho Nestlé, Danone SA và các hãng sữa nội địa như China Feihe hay Junlebao. Trước đây, tập đoàn hóa chất DSM-Firmenich (Hà Lan) độc quyền loại nguyên liệu này.

Việc siết chặt giám sát là bước đi cần thiết của Trung Quốc để bảo vệ niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng. Các nhà cung cấp của quốc gia này đang nắm giữ mắt xích then chốt của ngành sữa bột toàn cầu. Trước đó, giới chức đã yêu cầu Nestlé thu hồi một số lô hàng cụ thể tại Trung Quốc đại lục sau khi phát hiện độc tố có thể gây nôn mửa và các bệnh qua đường thực phẩm. Từ tháng 1, Nestlé đã mở rộng phạm vi thu hồi từ châu Âu sang châu Á và châu Mỹ, trong khi Danone cùng nhiều hãng khác cũng rút sản phẩm tại hàng loạt quốc gia.

Quyết định này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Trung Quốc trong việc siết chặt quản lý ngành sữa bằng các quy định xét nghiệm Cereulide rõ ràng. Dù các nhà sản xuất khẳng định chưa có ca bệnh nào được xác nhận liên quan đến đợt thu hồi, giới chức trách tại nhiều quốc gia vẫn đang tiếp tục điều tra các trường hợp tiềm ẩn. Cuộc khủng hoảng sữa bột toàn cầu khởi phát từ ngày 5/1 khi tập đoàn Nestlé phát hiện "vấn đề chất lượng" từ nguyên liệu của một nhà cung cấp, buộc phải thu hồi sản phẩm tại hàng loạt quốc gia châu Âu. Phạm vi ảnh hưởng nhanh chóng lan sang châu Phi, châu Mỹ và châu Á với sự tham gia của nhiều "ông lớn" ngành sữa.

Giới chức Pháp vẫn đang điều tra về mối liên hệ tiềm ẩn giữa dòng sữa Guigoz của Nestlé và vụ việc tử vong của hai trẻ sơ sinh. Tại Anh, các cơ quan y tế cho biết đã ghi nhận 36 trẻ nghi mắc bệnh sau khi sử dụng sữa bột nhiễm độc.

Bình Minh (Theo Bloomberg)