Trung Quốc yêu cầu thư xác nhận với gần 2.600 sản phẩm nông sản

Gia vị, trái cây, trà, cà phê và nhiều nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sẽ phải có thư xác nhận của cơ quan thẩm quyền khi vào Trung Quốc

Theo thông báo mới của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), 2.589 sản phẩm thuộc 20 nhóm nông nghiệp nằm trong diện bắt buộc muốn xuất vào Trung Quốc phải có thư xác nhận và đăng ký doanh nghiệp. Danh mục này bao phủ rộng từ trái cây, rau tươi, trà, cà phê, ngũ cốc, cây giống, dược liệu đến các loại gia vị có nguồn gốc thực vật như ớt khô, hồ tiêu, quế, thảo quả, lá tía tô...

Theo nhà chức trách, yêu cầu mới không phải là lệnh hạn chế nhập khẩu, nhưng siết chặt hơn về hồ sơ. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp phải kê khai chính xác mã số đăng ký tại Trung Quốc của nhà sản xuất nước ngoài trên tờ khai hải quan. Nếu một lô hàng có nhiều mặt hàng khác nhau, mã số phải được khai riêng cho từng sản phẩm và từng doanh nghiệp liên quan. Quy định này có hiệu lực từ 15/12/2025.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, danh sách sản phẩm được xây dựng dựa trên đánh giá rủi ro kiểm dịch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Phía Trung Quốc cũng công bố kênh tra cứu công khai để doanh nghiệp kiểm tra tình trạng đăng ký và thông tin sản phẩm.

Với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm xuất khẩu gia vị, trái cây tươi và trà, những mặt hàng có tính thời vụ cao, yêu cầu này đồng nghĩa phải rà soát lại toàn bộ mã số đăng ký và hồ sơ pháp lý. Chỉ cần sai hoặc thiếu thông tin khi khai báo, lô hàng có thể bị kéo dài thời gian thông quan, làm tăng chi phí lưu kho và rủi ro chất lượng.

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng nâng chuẩn kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc, động thái này được xem là bước tiếp theo trong quá trình chuẩn hóa nhập khẩu. Với doanh nghiệp xuất khẩu, bài toán không còn là bán được hàng hay không, mà là đáp ứng đầy đủ và chính xác từng yêu cầu kỹ thuật ngay từ khâu hồ sơ.

Thống kê của Cục Hải quan cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm đạt hơn 8,56 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024. Riêng thị trường Trung Quốc mang về khoảng 5,5 tỷ USD, chiếm hơn 64% tổng giá trị xuất khẩu và trở thành động lực quyết định cho tăng trưởng chung của toàn ngành.

So với năm trước, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng gần 19%, tương đương hơn 870 triệu USD. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, cả về quy mô tuyệt đối lẫn tỷ trọng đóng góp.

