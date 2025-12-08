Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường cho nạn nhân MH370

Tòa án ở Bắc Kinh ra lệnh cho hãng Malaysia Airlines bồi thường cho gia đình 8 hành khách trên chuyến bay MH370 mất tích hơn 10 năm trước.

Tòa án Nhân dân quận Triều Dương ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay cho hay khoản bồi thường cho gia đình 8 nạn nhân trên chuyến bay MH370 là để trang trải chi phí tang lễ, tổn thất tinh thần và các thiệt hại khác. Mỗi gia đình được cho là sẽ nhận hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (hơn 410.000 USD).

Tòa án cho biết 47 đơn kiện khác đã được rút, sau khi các gia đình đạt thỏa thuận dàn xếp với Malaysia Airlines và chi nhánh quốc tế của hãng.

23 vụ đang chờ giải quyết. Theo tòa án, gia đình của những hành khách này "chưa nộp đơn xin tuyên bố tử vong hoặc chưa hoàn thất thủ tục tuyên bố tử vong", đồng nghĩa họ vẫn được coi là người mất tích về mặt pháp lý. 8 hành khách mà tòa án yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường đều được tuyên bố đã chết.

Thân nhân nạn nhân ở Bắc Kinh gào khóc sau khi nhận tin máy bay MH370 đã lao xuống Ấn Độ Dương hồi tháng 3/2024. Ảnh: AFP

Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airline chở 239 người biến mất ngày 8/3/2014, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Hai phần ba số hành khách là người Trung Quốc, những người còn lại bao gồm công dân Malaysia, Indonesia, Australia, Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp.

Dù đã tiến hành cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không, chiếc máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Bộ Giao thông Malaysia ngày 3/12 thông báo nối lại tìm kiếm máy bay MH370 vào cuối tháng 12, do công ty thám hiểm hàng hải Ocean Infinity thực hiện.

Cuộc tìm kiếm gần đây nhất ở Nam Ấn Độ Dương đã bị tạm dừng hồi tháng 4 vì "không đúng mùa".

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)