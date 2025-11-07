Trung Quốc xúc tiến nới lỏng xuất khẩu đất hiếm

Sau thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc bắt đầu thiết kế một cơ chế cấp phép xuất khẩu đất hiếm nhanh và gọn hơn.

Nguồn tin Reuters cho biết Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo với một số công ty về quy trình xin giấy phép xuất khẩu đất hiếm tinh gọn hơn trong tương lai. Cơ quan này đã phác thảo sơ bộ các loại hồ sơ cần chuẩn bị.

Giấy phép mới dự kiến hiệu lực trong một năm và nhiều khả năng cho phép tăng sản lượng xuất khẩu. Để chuẩn bị hồ sơ mới, doanh nghiệp sẽ yêu cầu khách hàng mua đất hiếm của họ cung cấp thêm thông tin.

Động thái nới lỏng xuất khẩu đất hiếm là kết quả sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc hôm 30/10. Theo đó, Washington giảm thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh đồng ý duy trì xuất khẩu đất hiếm và hoãn áp dụng chính sách kiểm soát chuỗi cung ứng khoáng sản này một năm.

Đất chứa các nguyên tố đất hiếm tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Cuối tuần trước, Nhà Trắng tuyên bố Bắc Kinh đã đồng ý áp dụng các loại giấy phép chung và coi đây là sự chấm dứt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, thỏa thuận tháng trước chỉ đề cập việc tạm hoãn chính sách siết chuỗi cung ứng đất hiếm mà Bắc Kinh công bố vào tháng 10. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng chưa đưa ra bình luận về các hạn chế xuất khẩu 7 loại đất hiếm được áp dụng vào tháng 4.

Theo các nguồn tin, giới chức Trung Quốc đang xem xét các loại giấy phép xuất khẩu đất hiếm và thông tin rõ ràng hơn có thể được công bố cuối năm. Giấy phép chung có thể sẽ khó xin với người mua liên quan đến quốc phòng hoặc các lĩnh vực nhạy cảm khác.

Trung Quốc sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm đã qua chế biến và nam châm đất hiếm trên thế giới. Trong khi đó, Mỹ nhập khẩu 70% lượng hợp chất và kim loại đất hiếm từ nước này giai đoạn 2020-2023, theo Cục Khảo sát Địa chất. Từ chỗ ít được chú ý, khoáng sản này nổi lên thành đòn bẩy đàm phán mạnh mẽ nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới năm nay.

Vào tháng 4, Bắc Kinh ra yêu cầu các nhà xuất khẩu phải xin giấy phép cho mọi lô hàng, với quy trình phức tạp và kéo dài. Kết quả, ngành công nghiệp toàn cầu đối diện thiết hụt vào tháng 5, khiến một số nhà máy ôtô tạm dừng hoạt động. Trong số 2.000 đơn đăng ký nhập đất hiếm của các công ty châu Âu nộp kể từ tháng 4, chỉ hơn một nửa được chấp thuận.

Phiên An (theo Reuters)