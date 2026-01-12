Trung Quốc lần đầu tiên xoay cầu bắc qua đường tàu đệm từ cao tốc đang hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ mà không làm gián đoạn giao thông.

Các đội thi công tuần này đã xoay dầm liên tục của cầu Chuansha 60 độ, hoàn thành việc ghép nối phía trên tuyến tàu đệm từ và xa lộ Yingbin, đánh dấu cột mốc quan trọng trong dự án đường sắt Thượng Hải - Tô Châu - Nam Thông giai đoạn II.

"Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện xoay cầu phía trên một tuyến tàu đệm từ đang hoạt động, vận hành với tốc độ hơn 400 km/h, đòi hỏi các quy trình an toàn đặc biệt và độ chính xác kỹ thuật cao", Wang Kun, quản lý dự án tại công ty xây dựng số 8 thuộc Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Trung Quốc, cho biết.

Trung Quốc xoay cầu 10.000 tấn bắc qua đường tàu đệm từ Cầu Chuansha nặng khoảng 10.000 tấn xoay vào vị trí. Video: YouTube/ShanghaiEye

Cầu Chuansha nặng khoảng 10.000 tấn, nằm ở Phố Đông, Thượng Hải. Dầm liên tục của cầu được xây bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng nhằm giảm tối đa sự gián đoạn hoạt động. Sau khi xoay và ghép nối cầu, khoảng không phía trên phạm vi hoạt động của tàu đệm từ đạt khoảng 2,58 m.

"Chúng tôi hoàn thành quá trình xoay trong 4 giờ, khi tàu đệm từ tạm ngừng chạy ban đêm, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới giao thông thông thường", Wang giải thích. "Thành công này tạo tiền lệ cho các dự án hạ tầng tương lai cần xoay cầu phía trên tuyến đường sắt, tàu điện ngầm, tàu đệm từ và xa lộ đang hoạt động".

Theo Chen Shuai, trưởng bộ phận kỹ thuật của dự án cầu Chuansha, đội thi công đã vượt qua những thách thức kỹ thuật đặc thù do độ nhạy cao của tuyến tàu đệm từ với rung động và sụt lún, cộng thêm lưu lượng giao thông lớn trên xa lộ Yingbin liền kề. Họ đã phát triển hệ thống giám sát an toàn tiên tiến, kết hợp theo dõi độ lún và rung động của đường tàu theo thời gian thực với việc kiểm soát chính xác thời gian thi công.

Chen cho biết thêm, quá trình xoay cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm 4 kích thủy lực thông minh đồng bộ, đạt độ chính xác đến vài mm. Nhằm đảm bảo an toàn vận hành và tuân thủ các quy định môi trường, đội thi công cũng triển khai các biện pháp ngăn bụi và giảm tiếng ồn, đồng thời xây dựng quy trình xử lý chất thải tối ưu.

Dự án đường sắt Thượng Hải - Tô Châu - Nam Thông giai đoạn II dài 111,8 km, được thiết kế cho tốc độ tối đa 200 km/h, dự kiến kết nối ga Taicang ở Tô Châu với ga Situan phía đông nam Thượng Hải. Dự án sẽ củng cố mạng lưới đường sắt quốc gia của Trung Quốc, tăng cường kết nối giữa khu vực Phố Đông của Thượng Hải và tỉnh Giang Tô. Tuyến đường sắt mới dự kiến phục vụ cả vận chuyển hành khách và hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế trong Vành đai Kinh tế sông Dương Tử, đồng thời tăng cường liên kết trong khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

Thu Thảo (Theo CGTN, China Daily)