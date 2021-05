Trung Quốc xóa bài đăng mỉa mai thảm kịch Covid-19 Ấn Độ

Hình ảnh do hai tài khoản của chính quyền Trung Quốc đăng trên mạng xã hội bị xóa sau khi mỉa mai thảm kịch Covid-19 Ấn Độ.

Một tài khoản mạng xã hội có liên quan tới đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1/5 đã đăng ảnh so sánh việc phóng thành công module trạm không gian Thiên Hòa của Trung Quốc với cảnh tượng hỏa thiêu người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ.

Hình ảnh do Ủy ban các vấn đề chính trị và pháp luật trung ương đăng trên tài khoản Weibo với chú thích "Trung Quốc nhóm lửa so sánh với Ấn Độ nhóm lửa", kèm hashtag lưu ý số ca Covid-19 theo ngày ở Ấn Độ đã vượt 400.000. Nhiều tài khoản chính quyền khác do cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật quản lý cũng chia sẻ hình ảnh này.

Bài đăng so sánh "hỏa thần sơn" Trung Quốc và Ấn Độ (trái) của Bộ Công an Trung Quốc, cùng bài đăng "Trung Quốc nhóm lửa với Ấn Độ nhóm lửa" của Ủy ban các vấn đề chính trị và pháp lý trung ương Trung Quốc (phải) trên mạng xã hội Weibo hôm 30/4 và 1/5. Ảnh: Weibo

Tài khoản chính thức của Bộ Công an Trung Quốc hôm 30/4 cũng đăng một ảnh khác, so sánh "hỏa thần sơn" của Trung Quốc, tên bệnh viện dã chiến được gấp rút xây dựng ở Vũ Hán để chống Covid-19, với "hỏa thần sơn" là các lò hỏa táng đỏ lửa ở Ấn Độ. Một số người dùng mạng xã hội đã chỉ trích những bài đăng này "có vấn đề về đạo đức".

Cả hai bài đăng đã bị xóa sau khi nhiều người dùng Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, bày tỏ tức giận vì sự vô cảm mà chúng thể hiện.

"Tôi cho rằng việc các tài khoản mạng xã hội của một số tổ chức của chính quyền Trung Quốc hoặc các lực lượng có ảnh hưởng mỉa mai Ấn Độ lúc này là không phù hợp", Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu, một ấn phẩm của People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), lên tiếng chỉ trích.

Đáng lẽ họ "nên giương cao ngọn cờ nhân đạo lúc này, bày tỏ thiện chí với Ấn Độ, đặt xã hội Trung Quốc lên một nền tảng đạo đức cao", ông nói.

Tinh thần chủ nghĩa dân tộc đang lên cao ở cả hai quốc gia trong bối cảnh hai nước phát sinh tranh chấp trên khu vực biên giới chung ở Himalaya. Một số người coi trận chiến với Covid-19 là cơ hội để Trung Quốc giảm bớt căng thẳng với nước láng giềng.

"Chúng tôi hy vọng mọi người chú ý tới chính phủ Trung Quốc và dư luận chính thống ủng hộ cuộc chiến chống đại dịch của Ấn Độ", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về việc xóa bài đăng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, đề nghị hỗ trợ Ấn Độ đối phó với tình trạng thiếu oxy và các nguồn cung nhu yếu phẩm khác.

Ấn Độ lâm vào khủng hoảng Covid-19 khi ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mỗi ngày trong 12 ngày liên tục, với tổng số ca nhiễm lên tới 20 triệu. Số ca tử vong hôm nay tăng hơn 3.400 người lên gần 219.000 ca, nhưng các chuyên gia y tế tin rằng con số thực tế có thể cao gấp 5-10 lần bởi nhiều người chết mà không thể nhập viện chữa trị.

Hồng Hạnh (Theo Business Insider)