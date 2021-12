Trung Quốc xây lò phản ứng hạt nhân nổi 60 MW

Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Trung Quốc có thể chịu được thiên tai 10.000 năm có một, theo kết quả thử nghiệm do các kỹ sư hải dương tiến hành.

Thiết kế của lò phản ứng hạt nhân nổi dự kiến hoàn thành năm sau. Ảnh: CGN

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần trục neo cần gia cố thêm để tránh nguy cơ toàn bộ nhà máy bị trôi đi nếu gặp bão ở bến tàu. Lò phản ứng nổi 60 megawatt đang được xây dựng để cung cấp điện cho các giàn khoan dầu và quần đảo ngoài khơi phía đông Trung Quốc trên biển Bột Hải. Tại cơ sở mô phỏng thời tiết cực đoan ở tỉnh Hồ Bắc, nhà khoa học kỹ thuật hải dương Kong Fanfu và nhóm nghiên cứu đến từ Viện thiết kế và nghiên cứu tàu Vũ Hán thử nghiệm mô hình cỡ nhỏ của nhà máy hạt nhân. Họ kết luận nhà máy này có thể tiếp tục sản xuất trong điều kiện sức gió hơn 37 m/s, tương đương mức cao trên thang sức gió Beaufort.

Nhóm nghiên cứu tăng sức gió nhân tạo lên hơn 50% và mô phỏng thêm những điều kiện khác trong bão như sóng dâng cao và hải lưu ngầm chảy mạnh. Sau nhiều giờ thử nghiệm, sàn của mô hình vẫn nằm thẳng đứng, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Ordnance Equipment Engineering. Vùng trung tâm của sàn, nơi đặt lò phản ứng, trải qua ít biến động hơn nhiều so với những nơi khác trên tàu. Dù hiện tượng thời tiết cực đoan chưa từng được ghi nhận ở biển Bột Hải, các nhà nghiên cứu vẫn phải cân nhắc nguy cơ bởi thân tàu không được lật trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Kong và cộng sự cho biết.

Lò phản ứng nổi có nhiều cơ chế an toàn, bao gồm quá trình làm mát nhờ nước biển trong trường hợp mất điện. Tuy nhiên, nếu tàu bị lật, những cơ chế này không thể hoạt động, có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như nóng chảy. Lò phản ứng nổi nặng 30.000 tấn sẽ hoàn thiện vào năm sau.

CGN, công ty hạt nhân ở Quảng Đông, giới thiệu dự án lò phản ứng nổi mang tên ACPR50S vào năm 2016 nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện gây ảnh hưởng tới quy mô và phạm vi của hoạt động hàng hải. Cần trục neo của nhà máy nổi được thiết kế để chịu áp lực 600 tấn. Nhưng thời tiết cực đoan có thể tạo ra áp lực 2.000 tấn, theo các nhà nghiên cứu ở Vũ Hán. Giải pháp có thể là chế tạo cần trục lớn và khỏe hơn, nhưng cần tiến hành thử nghiệm thêm.

Các nhà khoa học hạt nhân và kỹ sư Trung Quốc nhận định, quản lý an toàn là mối quan tâm chính đối với chương trình lò phản ứng hạt nhân nổi. Sai sót trong quản lý do đào tạo do thiếu trình độ, chuyên môn là yếu tố rủi ro lớn nhất. Những chuyên gia trong ngành công nghiệp cũng bày tỏ lo ngại về thách thức kỹ thuật, thời tiết cực đoan và an ninh. Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng dự án khả thi.

Một nhà máy điện nổi khác lớn hơn gấp đôi nhà máy ở biển Bột Hải đang được xây dựng ở Yên Đài, Sơn Đông bởi công ty China National Nuclear Cooperation. Chứa hai lò phản ứng, đây sẽ là nhà máy hạt nhân nổi mạnh nhất thế giới với công suất 250 megawatt. Theo dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành năm 2023, cung cấp năng lượng sạch cho một khu công nghiệp. Nhà máy nổi cũng có thể rời cảng và hoạt động trên biển Hoàng Hải.

Nhà máy hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới là lò phản ứng 10 megawatt do Mỹ xây dựng để phục vụ căn cứ quân sự ở kênh đào Panama vào thập niên 1960. Hiện tại, Nga là quốc gia duy nhất đang vận hành nhà máy điện hạt nhân nổi trên biển, theo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

An Khang (Theo SCMP)