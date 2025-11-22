Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chịu được vụ nổ hạt nhân

Trung Quốc đang xây cơ sở nghiên cứu khoa học khổng lồ nặng 78.000 tấn, có thiết kế hai thân bán chìm, dự kiến hoạt động năm 2028.

Công trình mang tên "Cơ sở nghiên cứu lưu trú nổi mọi thời tiết biển sâu", do nhóm chuyên gia từ Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU) và Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) thực hiện.

Theo SCMP, đây là đảo nhân tạo nổi đầu tiên trên thế giới có boongke chống hạt nhân. Nó có thể chuyển đổi chấn động từ vụ nổ hạt nhân thành lực ép nhẹ nhờ thiết kế chống nổ độc đáo, sử dụng các tấm siêu vật liệu gồm nhiều lớp.

Minh họa đảo nhân tạo nổi 78.000 tấn. Ảnh: SJTU/CSSC

Đảo có sức chứa 238 người và hoạt động được 4 tháng mà không cần tiếp tế. Công trình kết hợp giữa tính di động của tàu thuyền và sự dồi dào về nhiên liệu, vật tư của các trạm nghiên cứu. Nó có thể di chuyển với tốc độ 28 km/h, cho phép các nhà nghiên cứu quan sát vùng biển sâu dài ngày, thử nghiệm thiết bị hàng hải thế hệ mới và tìm hiểu những công nghệ khai thác khoáng sản đáy biển.

Cơ sở nghiên cứu lưu trú nổi mọi thời tiết biển sâu được thiết kế bán chìm, tức phần lớn nằm dưới mực nước biển, giúp giữ ổn định tốt ngay cả khi biển động. Chỉ tầng trên và các module phòng thí nghiệm vẫn nằm phía trên mặt nước. Công trình dài 85 m, rộng 38 m, được cho là có thể chống chọi với siêu bão.

"Cơ sở khoa học lớn dưới biển sâu này được thiết kế để lưu trú dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết", nhóm chuyên gia, dẫn đầu bởi giáo sư Yang Deqing tại SJTU, viết trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Chinese Journal of Ship Research tháng này. "Cấu trúc phía trên chứa các khoang trọng yếu giúp đảm bảo nguồn điện khẩn cấp, thông tin liên lạc và kiểm soát dẫn đường. Do đó, khả năng chống chịu với vụ nổ hạt nhân của cấu trúc vô cùng thiết yếu".

Công trình mới có thể trang bị hệ thống cảm biến biển sâu, thiết bị giám sát môi trường và phương tiện lặn tự động. Nó cũng được kỳ vọng giúp giải quyết một số rủi ro như những vụ nổ dưới nước, tai nạn hoặc tác động của thời tiết khắc nghiệt.

Thu Thảo (Theo NDTV, Interesting Engineering)