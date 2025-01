Trung Quốc xác định 36 băng đảng buôn người, lừa đảo trực tuyến ở Myanmar

Bộ Công an Trung Quốc xác định được 36 băng đảng buôn người, lừa đảo trực tuyến hoạt động ở Myanmar, cam kết hợp tác cùng Thái Lan để triệt phá.

Liu Zhongyi, quan chức cấp cao Bộ Công an Trung Quốc, đang dẫn đầu phái đoàn tới Thái Lan để thảo luận với giới chức nước này về các biện pháp đối phó với tình trạng bắt cóc, buôn người, lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.

Ông Liu cho hay công an Trung Quốc đã xác định được 36 băng đảng buôn người với hơn 100.000 thành viên đang thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại, hầu hết nhắm vào người Trung Quốc. Các băng đảng này đang hoạt động tại thị trấn Myawaddy của Myanmar.

Myawaddy, giáp quận Mae Sot của Thái Lan, là điểm nóng buôn người gần đây, khi ghi nhận nhiều vụ bắt cóc diễn viên, người mẫu Trung Quốc vào các đường dây lừa đảo trực tuyến, khiến dư luận nước này chú ý.

Bắc Kinh và Bangkok đã cam kết hợp tác, thành lập ít nhất một trung tâm điều phối để trấn áp băng đảng ở Myawaddy và các đường dây buôn người liên quan.

Thị trấn Myawaddy, Myanmar nhìn từ biên giới Thái Lan. Ảnh: AFP

Phái đoàn Bộ Công an Trung Quốc đến Thái Lan làm việc trong bối cảnh Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra chuẩn bị đến thăm Trung Quốc ngày 5-8/2. Bà sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nỗ lực xoa dịu nỗi lo của du khách Trung Quốc về vấn đề an toàn ở Thái Lan do nạn buôn người.

Sự việc gây chú ý nhất là vụ giải cứu nam diễn viên Vương Tinh. Vào cuối tháng 12/2024, Vương nhận được lời mời thủ vai trong một bộ phim quay ở Thái Lan. Sau khi hạ cánh xuống Bangkok vào tháng 1, anh bị đưa tới một trung tâm ở khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan.

Vương cho biết có hàng chục người Trung Quốc bị giữ ở đây, tất cả đều bị cạo trọc đầu. Trong ba ngày bị nhốt, Vương Tinh bị huấn luyện kỹ năng lừa đảo qua tin nhắn. Ngày 7/1, cảnh sát Thái Lan giải cứu Vương ở Myanmar.

Sự việc gây chấn động, tạo nỗi sợ hãi lan rộng khiến du khách Trung Quốc đồng loạt hủy chuyến bay đến Thái Lan, giáng đòn mạnh vào ngành du lịch nước này. Thủ tướng Shinawatra đã phải trấn an, khẳng định Thái Lan đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Vị trí thị trấn Myawaddy, bang Kayin, Myanmar, và quận Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan. Theo Nikkei

Đức Trung (Theo Bangkok Post, Nation, Global Times)