Trung Quốc vận hành tàu container điện 10.000 tấn đầu tiên

Tàu Ning Yuan Dian Kun trang bị 10 bộ pin với tổng dung lượng khoảng 20.000 kWh bắt đầu đi vào hoạt động tuần này.

Theo Xinhua, Ning Yuan Dian Kun là tàu container thông minh chạy hoàn toàn bằng điện hạng 10.000 tấn đầu tiên của Trung Quốc, cũng là tàu lớn nhất thế giới thuộc loại này. Con tàu chính thức đi vào hoạt động thương mại hôm 15/4, đánh dấu giai đoạn mới trong công cuộc phát triển vận tải container ven biển bằng điện và thân thiện với môi trường tại Trung Quốc.

Trong chuyến đi đầu tiên, Ning Yuan Dian Kun rời cảng Ninh Ba - Chu Sơn để đến cảng Gia Hưng, cả hai đều nằm ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp này trước đây do các tàu chạy bằng nhiên liệu hóa thạch thống trị, nhưng đang dần điện khí hóa.

Ning Yuan Dian Kun do Viện Nghiên cứu và Thiết kế Tàu Thương mại Thượng Hải phát triển, trang bị hệ thống đẩy hoàn toàn bằng điện, vận hành thông minh với hiệu suất cao. Tàu dài 127,8 m, rộng 21,6 m, mớn nước thiết kế là 6,2 m, có thể chở 742 TEU (container tiêu chuẩn cỡ 6 m), dự kiến giúp tiết kiệm 580 tấn nhiên liệu và giảm 1.462 tấn khí thải CO2 mỗi năm.

Phương tiện mới trang bị 10 bộ pin dạng container với tổng dung lượng khoảng 20.000 kWh, tương đương dung lượng pin của khoảng 300 xe điện gia đình, và sử dụng hai động cơ đẩy đồng bộ nam châm vĩnh cửu 875 kW. Nó cũng đạt tiêu chuẩn không phát thải, không gây ồn và ô nhiễm trong quá trình hoạt động.

Ngoài ra, Ning Yuan Dian Kun còn trang bị hệ thống động cơ và định vị thông minh, cho phép tránh va chạm tự động, đi đúng tuyến đường với độ chính xác cao, điều khiển tích hợp tàu - bờ - đám mây. Tàu sử dụng hệ thống sạc hai chế độ, khai thác nguồn điện cao áp từ bờ và khả năng thay pin nhanh, giúp bổ sung năng lượng hiệu quả và linh hoạt. Thiết kế boong mở giúp nâng cao hiệu quả xếp dỡ hàng hóa, trong khi hình dạng mũi tàu làm giảm lực cản không khí 15-20%.

Tàu Ning Yuan Dian Kun ở tỉnh Chiết Giang ngày 15/4. Ảnh: CMG

Chữ "Kun" trong tên tàu xuất phát từ tác phẩm cổ Trang Tử của Trung Quốc, chỉ loài cá thần thoại khổng lồ. Tàu "chị em" Ning Yuan Dian Peng, với "Peng" là một loài chim khổng lồ trong cùng tác phẩm, dự kiến chạy thử nghiệm trên biển vào tháng 5 và bàn giao vào tháng 6.

Khi cả hai tàu đi vào hoạt động, chúng sẽ trở thành hệ thống vận tải biển thân thiện với môi trường, chạy trên các tuyến đường cố định. "Dự án thể hiện cam kết của chúng tôi với quá trình chuyển đổi xanh của ngành vận tải biển và mục tiêu carbon kép của Trung Quốc", Chen Xiaofeng, Chủ tịch Công ty Vận tải biển Ninh Ba, đơn vị vận hành hai con tàu, cho biết.

Thu Thảo (Theo Xinhua, Global Times)