Trung Quốc vận hành máy ly tâm mạnh nhất thế giới

Máy ly tâm siêu trọng lực đặt ở trung tâm nghiên cứu tại Hàng Châu có thể tạo ra lực hấp dẫn mạnh gấp 300 lần so với Trái Đất nhờ tay quay bán kính 6,4 m.

Cơ sở Thí nghiệm Liên ngành và Siêu trọng lực ở Hàng Châu, Chiết Giang. Ảnh: VCG

Theo CGTN, Trung Quốc hôm 29/9 ra mắt máy ly tâm lớn nhất thế giới xét theo công suất, có khả năng tạo ra lực hấp dẫn mạnh gấp 300 lần so với Trái Đất và chịu tải trọng lên đến 20 tấn. Cỗ máy mang tên CHIEF1300 là một trong những bộ phận chủ chốt của Cơ sở Thí nghiệm Liên ngành và Siêu trọng lực (CHIEF) đang được xây dựng tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc. Các nhà khoa học có thể sử dụng CHIEF1300 cho nghiên cứu tiên tiến trong nhiều lĩnh vực như khai thác tài nguyên đại dương sâu và lòng đất, giảm thiểu và phòng ngừa thảm họa, xử lý chất thải ngầm và tổng hợp vật liệu mới.

Trong tầng hầm hình tròn rộng 230 m2 đặt máy CHIEF1300, cánh tay khổng lồ với bán kính 6,4 m quay với tốc độ cao để tạo ra lực hấp dẫn lớn thông qua lực ly tâm, cánh tay càng quay nhanh, gia tốc ly tâm càng cao. Theo Ling Daosheng, kỹ sư trưởng của cơ sở ở Đại học Chiết Giang, CHIEF1300 được đặt bên dưới mặt đất, trang bị hệ thống hút chân không và làm mát tường để giảm thiểu tác động tiêu cực của lực cản không khí và nhiệt độ máy.

Trong điều kiện cực hạn, CHIEF hoạt động như một máy nén không gian - thời gian. Chẳng hạn, tại 100G, mô hình một mét mô phỏng các sự kiện xảy ra ở quy mô 100 mét, hành trình của đám mây ô nhiễm kéo dài một thế kỷ trong thực tế được rút ngắn chỉ còn 3,65 ngày trong phòng thí nghiệm.

Các thử nghiệm thí điểm tại cơ sở mang lại những phát hiện mới. Nhóm nghiên cứu mô phỏng động đất mạnh để kiểm tra hiệu suất địa chấn của nền móng đập thủy điện và định lượng cơn sóng cao 4 m và sóng thần 20 m ảnh hưởng như thế nào đến đáy biển để cung cấp tham chiếu cho việc lựa chọn địa điểm đặt trang trại gió ngoài khơi. Ngoài ra, họ cũng tái tạo áp suất nước biển sâu 2.000 m để đánh giá tiềm năng và độ an toàn khi khai thác methane hydrate cũng như tổng hợp hợp kim kim loại ít khiếm khuyết, có độ bền và độ dẻo cao.

Siêu trọng lực là bất kỳ lực hấp dẫn nào mạnh hơn lực tại bề mặt Trái Đất. Ví dụ, người chơi tàu lượn siêu tốc chịu lực mạnh gấp đôi lực hấp dẫn của Trái Đất trong thời gian ngắn và phi hành gia trong quá trình phóng có thể trải qua lực hấp dẫn mạnh gấp 5 lần (5G).

Theo các nhà thiết kế, CHIEF được chế tạo để duy trì gia tốc lên đến 1.500G. "Trong siêu trọng trường, nhà nghiên cứu có thể mô phỏng thảm họa địa chất thủy văn thực tế, quá trình tiến hóa địa chất và môi trường cực đoan trong mô hình quy mô nhỏ với khoảng thời gian hợp lý", Chen Yunmin, giám đốc khoa học của cơ sở ở Đại học Chiết Giang. cho biết.

Được phát triển bởi Đại học Chiết Giang, CHIEF có ba máy ly tâm và 18 thiết bị trên máy bay hỗ trợ 6 cabin thí nghiệm. Ngoài ra, hai máy ly tâm có công suất lớn hơn đang được xây dựng.

An Khang (Theo CGTN, Xinhua)