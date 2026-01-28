Trung Quốc tuyên bố thuốc Covid-19 có thể 'ức chế virus Nipah hiệu quả'

Các nhà khoa học Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc, công bố triển vọng dùng thuốc điều trị Covid-19 đường uống VV116 để ức chế virus Nipah.

Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ngày 26/1 cho biết đã chứng minh được một loại thuốc kháng virus đường uống có khả năng ức chế mạnh mẽ virus Nipah. Kết quả nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí quốc tế Emerging Microbes & Infections, theo The Paper.

VV116 (viên nén deuterium remdesivir hydrobromide) là một loại thuốc kháng virus đường uống thế hệ mới thuộc nhóm tương tự nucleoside, hiện được cấp phép lưu hành tại Trung Quốc và Uzbekistan để điều trị Covid-19. Nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán cho thấy VV116 và các phân tử hoạt tính chuyển hóa của nó thể hiện khả năng "ức chế đáng kể" đối với virus Nipah gồm cả chủng Malaysia NiV-M và chủng Bangladesh NiV-B trong các thử nghiệm in vitro (thử nghiệm ống nghiệm).

Biểu đồ kết quả thí nghiệm thuốc VV116 với bệnh do virus Nipah, của Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: The Paper

Trong báo cáo chính thức, Viện Virus học Vũ Hán cho biết "thành tựu này lần đầu tiên xác nhận tiềm năng trị liệu của VV116 đối với virus Nipah". Thuốc có thể dùng làm phương án dự phòng cho nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế và nhân viên phòng thí nghiệm, cung cấp một lựa chọn dược phẩm sẵn có để ứng phó với các đợt bùng phát dịch hiện tại và tương lai.

Trong các thí nghiệm tại Viện Virus học Vũ Hán, các nhà khoa học thiết lập một mô hình gây nhiễm liều độc trên chuột hamster vàng. Kết quả cho thấy khi cho chuột uống thuốc VV116 với liều lượng 400 mg trên mỗi kg thể trọng, tỷ lệ sống sót của chúng tăng lên 66,7%. Đồng thời, lượng virus trong các cơ quan chịu tấn công chính là phổi, lách và não cũng giảm đáng kể.

VV116 do hai công ty dược phẩm Trung Quốc là Junshi Biosciences và Wangshan Wangshui đồng phát triển. Sau khi kết quả nghiên cứu được công bố, cổ phiếu của cả hai doanh nghiệp này đã tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 27/1.

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành cho rằng sự quan tâm của thị trường đối với VV116 hiện nay phần lớn mang tính cảm tính. Nhiều loại thuốc nucleoside tương tự Ribavirin hay Remdesivir cũng đang được xem là những hướng đi quan trọng trong việc phát triển thuốc điều trị virus Nipah. Trong đợt dịch năm 1999 tại Malaysia và Singapore, Ribavirin từng được chứng minh giúp giảm 36% nguy cơ tử vong tương đối.

"VV116 có tiềm năng vì nó nhắm vào enzyme RdRp, một đích đến chung của các loại virus RNA như Nipah", một nguồn tin thân cận chia sẻ với Caixin. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý trước khi đưa vào sử dụng lâm sàng, thuốc vẫn cần trải qua hàng loạt thử nghiệm về độ an toàn và khả năng kháng thuốc.

Dù vậy, giới đầu tư dược phẩm vẫn lạc quan cho rằng đây là cơ hội để hai công ty này mở rộng sự hiện diện tại thị trường Ấn Độ. Hiện Junshi Biosciences và Wangshan Wangshui vẫn chưa phản hồi chính thức về các kế hoạch thương mại hóa liên quan đến tiềm năng điều trị mới của VV116.

Virus Nipah là loại virus lây truyền từ động vật sang người với tỷ lệ tử vong vượt 40%. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện xếp loại mầm bệnh này vào nhóm các mối đe dọa khu vực cần ưu tiên hàng đầu. Từ giữa tháng 1, một đợt bùng phát virus Nipah xuất hiện tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ, với hai ca nhiễm, ba ca nghi nhiễm và buộc cơ quan y tế phải cách ly gần 100 người tiếp xúc gần.

Bệnh do virus Nipah hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cũng chưa có vaccine phòng ngừa.

Các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ tại khu cách ly virus Nipah của một trường đại học y ở Kozhikode, Ấn Độ, ngày 17/9/2023. Ảnh: PTI

Bình Minh (Theo The Paper, Sina)