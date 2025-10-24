Trung Quốc tuyên bố 'không có điểm dừng' trong chống tham nhũng

Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc công bố các định hướng lớn về kinh tế, chính trị và xã hội, trong đó có thông điệp kiên định chống tham nhũng.

Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc sáng 24/10 tổ chức họp báo về kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa 20, công bố các định hướng lớn về chính sách kinh tế trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) và các vấn đề chính trị - xã hội quan trọng.

Mở đầu phần trả lời câu hỏi của báo chí, Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Trung ương Tưởng Kim Toàn đề cập đến chiến dịch chống tham nhũng "không ngừng nghỉ" của Trung Quốc. Ông cho biết đất nước sẽ "tiếp tục tỉnh táo và quyết tâm, kiên định với cuộc đấu tranh gian khổ và lâu dài chống tham nhũng".

Ông Tưởng nhấn mạnh đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ luôn duy trì lập trường không khoang nhượng trước tham nhũng và "cuộc chiến này không có điểm dừng".

Tại Hội nghị Trung ương 4, Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã bổ nhiệm 11 ủy viên mới, đánh dấu đợt thay đổi nhân sự lớn nhất của cơ quan này kể từ năm 2017.

Tướng Trương Thăng Dân, 67 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC), thay thế Hà Vệ Đông, người tuần trước bị khai trừ khỏi đảng cùng 8 tướng khác của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc với cáo buộc tham nhũng.

Quan chức Trung Quốc trả lời họp báo kết quả hội nghị trung ương 4 ngày 24/10 tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Các quan chức cấp cao trong Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng giải thích thêm về Kiến nghị Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), trong đó trọng tâm là các phát triển các ngành kinh tế - công nghệ mới.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Kinh tế Trung ương Hàn Văn Tú cho biết Kiến nghị của Trung ương xác định 7 phương hướng phát triển chủ yếu của đất nước gồm: hướng đến thành tựu nổi bật trong tăng trưởng chất lượng cao, nâng cao mức độ tự cường khoa học - công nghệ, tiếp tục đột phá trong cải cách toàn diện, nâng cao trình độ văn minh xã hội, cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống, thúc đẩy "Trung Quốc tươi đẹp" và củng cố an ninh quốc gia.

Trung Quốc sẽ tăng tỷ trọng đầu tư công vào an sinh và "nâng đáng kể" tỷ lệ tiêu dùng hộ gia đình trong GDP trong nửa thập kỷ tới, song vẫn đặt công nghiệp và đổi mới công nghệ làm trụ cột. Trung Quốc cũng kiên trì với mục tiêu xóa bỏ đói nghèo và ngăn tình trạng này tái diễn trong xã hội, đặc biệt là những địa phương kém phát triển.

Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trịnh Sán Giới cho biết Trung Quốc sẽ đầu tư hơn vào những ngành mới như công nghệ lượng tử, sản xuất sinh học, hydro, năng lượng nhiệt hạch, trí tuệ nhân tạo tích hợp và công nghệ 6G "để định hình diện mạo mới cho kinh tế công nghệ cao".

Ông Tập phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc đồng thời củng cố tiềm lực về trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy tính, xem đây là "mặt trận lớn cho phát triển công nghệ" bên cạnh công nghệ bán dẫn và thiết bị cao cấp. Các lĩnh vực này được đặt mục tiêu phát triển "đủ đáp ứng nhu cầu chiến lược quốc gia".

Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Doãn Hà Quân nói công nghệ là "nền tảng cho các lực lượng sản xuất chất lượng mới", trong đó trí tuệ nhân tạo, chip thế hệ mới và năng lực tính toán sẽ là trọng tâm.

Trung Quốc hiện có hơn 4.500 doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo và đặt mục tiêu mở rộng mạnh quy mô ngành trong 5 năm tới. Nước này sẽ xây dựng khung pháp lý, quy chuẩn đạo đức và hợp tác quốc tế để công nghệ trí tuệ nhân tạo "phục vụ hạnh phúc toàn cầu và giải quyết thách thức chung của thế giới".

Giữa những căng thẳng thương mại quốc tế, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào nhấn mạnh Bắc Kinh kiên định theo đuổi phương châm "mọi bên cùng thắng" và tiếp tục mở cửa thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, nhằm "mang lại sự ổn định cho thế giới".

Ông nói thêm rằng đối thoại và hợp tác là lựa chọn duy nhất đúng đắn trong quan hệ Trung - Mỹ, khẳng định Bắc Kinh phản đối mọi hình thức "tách rời và chia cắt".

Ông Tập (chính giữa) và các quan chức cấp cao Trung Quốc biểu quyết tại Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: Xinhua

Đề cập đến vấn đề an ninh, hội nghị khẳng định Trung Quốc cần "hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, đồng thời thúc đẩy Sáng kiến Trung Quốc Hòa bình lên một tầm cao mới".

Nước này cũng nỗ lực hoàn thành đúng lịch trình các mục tiêu kỷ niệm 100 năm của Quân Giải phóng Nhân dân, cũng như hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang.

Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng gửi lời kêu gọi toàn đảng, toàn quân và toàn dân "đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Ban Chấp hành Trung ương với ông Tập làm hạt nhân", thúc đẩy công cuộc chấn hưng dân tộc toàn diện thông qua con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

