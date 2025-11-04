Trung Quốc tuyên án tử hình 5 thành viên băng đảng lừa đảo tại Myanmar

Trung Quốc kết án hàng chục thành viên thuộc băng đảng vận hành trung tâm lừa đảo ở vùng Kokang tại Myanmar, trong đó 5 người nhận án tử hình.

Tòa án tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 4/11 kết luận 21 thành viên thuộc một băng đảng tội phạm gia đình, có địa bàn hoạt động ở miền bắc Myanmar, đã phạm 12 tội danh, trong đó có lừa đảo, cố ý giết người và cố ý gây thương tích.

5 bị cáo, trong đó có hai kẻ cầm đầu là Bay Saw Chain và Bay Yin Chin, bị kết án tử hình. Hai người khác cũng bị tuyên án tử nhưng được hoãn thi hành án hai năm, 5 bị cáo bị phạt tù chung thân. Những người còn lại nhận mức án tù từ ba đến 20 năm. Ngoài án tù, tòa án cũng tuyên phạt tiền, tịch thu tài sản và ra lệnh trục xuất.

Băng đảng này đã lợi dụng ảnh hưởng của mình tại vùng Kokang ở Myanmar và sử dụng vũ lực để thiết lập 41 trung tâm lừa đảo. Sau khi lôi kéo những người khác cung cấp vốn và hỗ trợ vũ trang, họ tiến hành hàng loạt hành vi phạm tội, trong đó có lừa đảo qua điện thoại, giết người có chủ đích, bắt cóc, tống tiền, điều hành sòng bạc, tổ chức vượt biên trái phép và ép bán dâm.

Cảnh sát Trung Quốc áp giải nghi phạm lừa đảo từ Myanmar xuống sân bay tại thành phố Côn Minh năm 2024. Ảnh: AFP

Những hành vi này đã khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng, một người tự tử và một số người bị thương. Tổng số tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo và cờ bạc của băng nhóm là hơn 29 tỷ NDT (4,06 tỷ USD), theo tòa án.

Ngoài ra, Bay Yin Chin cũng đã thông đồng với những người khác để buôn lậu, sản xuất khoảng 11 tấn methamphetamine.

Các trung tâm lừa đảo đang hoạt động mạnh mẽ ở khu vực biên giới Myanmar. Chúng được vận hành bởi người nước ngoài, đa số là công dân Trung Quốc, những người thường nói mình là nạn nhân của tình trạng buôn người và bị ép phải thực hiện hành vi phạm tội.

Liên Hợp Quốc hồi tháng 4 cảnh báo các băng đảng tội phạm Trung Quốc và Đông Nam Á đang thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm thông qua các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Cơ quan này ước tính có hàng trăm nghìn người đang làm việc trong những cơ sở như vậy trên toàn cầu.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á để triệt phá trung tâm lừa đảo và đã hồi hương hàng nghìn công dân.

Hồi cuối tháng 9, một tòa án ở nước này tuyên án tử hình với 16 thành viên thuộc một băng đảng tội phạm gia đình hoạt động ở vùng Kokang, trong đó 5 người được hoãn thi hành án hai năm, điều thường dẫn đến mức án chung thân.

Phạm Giang (Theo China Daily, AFP)