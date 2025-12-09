Trung Quốc tử hình cựu quan chức nhận hối lộ 156 triệu USD

Trung Quốc thi hành án tử hình đối với Bạch Thiên Huy, cựu tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước về quản lý tài sản, vì nhận hối lộ 156 triệu USD.

Bạch Thiên Huy là cựu tổng giám đốc China Huarong International Holdings, công ty con đóng vai trò là nền tảng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh quốc tế của tập đoàn quản lý nợ xấu China Huarong Asset Management.

Bạch bị tòa án ở thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc, tuyên án tử hình hồi tháng 5/2024 vì nhận hối lộ tổng cộng 1,1 tỷ nhân dân tệ (156 triệu USD). Ông này đệ đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn hồi tháng 2 song không được chấp thuận. Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc sau đó phê chuẩn án tử hình với Bạch Thiên Huy.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin giới chức hôm nay thi hành bản án với Bạch.

Bạch Thiên Huy tại tòa án thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc hồi tháng 2. Ảnh: People's Daily

CCTV cho biết số tiền hối lộ mà ông Bạch nhận "vô cùng lớn" và "ảnh hưởng rất tai hại đến xã hội, gây tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho lợi ích của nhà nước và nhân dân".

Theo CCTV, ông Bạch đã lợi dụng chức vụ cấp cao tại Huarong International Financial và China Huarong International Holdings từ năm 2014 đến 2018 để nhận tiền và tài sản theo cách bất hợp pháp.

Là một trong những công ty quản lý nợ xấu lớn nhất Trung Quốc, Huarong được thành lập để xử lý khoản nợ xấu từ các ngân hàng nhà nước. Huarong đã trở thành tâm điểm trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc những năm gần đây. Lại Tiểu Dân, cựu chủ tịch công ty này, bị xử tử hồi tháng 1/2021 vì nhận hối lộ 260 triệu USD.

Huyền Lê (Theo Xinhua, CCTV, Reuters)