Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng điều hành trung tâm lừa đảo

Tòa án Trung Quốc kết án các thành viên băng đảng vận hành trung tâm lừa đảo ở vùng Kokang của Myanmar, trong đó 16 người nhận án tử hình.

39 thành viên thuộc một băng đảng tội phạm gia đình đặt hang ổ tại vùng Kokang, bang Shan, miền bắc Myanmar, hôm nay bị tòa án ở tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc kết án với nhiều tội danh, trong đó có tội khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng và làm 6 người bị thương.

11 bị cáo, trong đó có hai kẻ cầm đầu là Mg Myin Shaunt Phyin và Ma Thiri Maung, bị kết án tử hình. 5 người khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm, 11 người bị kết án tù chung thân. Những bị cáo còn lại phải chịu án tù với thời hạn 5-24 năm. Một số người còn bị phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất.

Tòa án cho biết các bản án được tuyên dựa trên hành vi phạm tội, hoàn cảnh và mức độ nguy hiểm mà mỗi bị cáo gây ra cho xã hội.

Cảnh sát Trung Quốc áp giải nghi phạm lừa đảo hồi tháng 11/2023. Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc

Tổ chức tội phạm này đã lợi dụng ảnh hưởng tại vùng Kokang để xây dựng thế lực vũ trang và thực hiện hàng loạt tội ác từ năm 2015. Nhóm thiết lập các trung tâm lừa đảo, hợp tác với những băng đảng khác để nhận tài trợ và hỗ trợ vũ khí. Hoạt động chính của băng đảng gồm lừa đảo qua điện thoại, kinh doanh sòng bạc, buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm.

Theo tòa án, số tiền thu lợi bất chính từ cờ bạc và lừa đảo của tổ chức trên là hơn 1,4 tỷ USD.

Vụ án đã thu hút chú ý của công chúng Trung Quốc suốt gần hai năm qua. Tháng 11/2023, Sở Công an Ôn Châu đã phát lệnh truy nã các thủ lĩnh nhóm. Nhờ nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Myanmar, ba thành viên chủ chốt đã bị bắt và bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc để điều tra.

Năm 2024, các công tố viên truy tố 39 thành viên với nhiều tội danh, trong đó thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại nhằm vào cư dân tại Trung Quốc.

Trung Quốc những năm gần đây tăng cường chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến và cử các nhóm công tác đến các quốc gia như Myanmar, Thái Lan, Campuchia để cùng hợp tác thực thi pháp luật.

Bộ Công an Trung Quốc hồi tháng 7 cho biết đã giải quyết 1,74 triệu vụ án lừa đảo qua điện thoại kể từ năm 2021. Các chiến dịch phối hợp đã triệt phá hơn 2.000 trung tâm lừa đảo ở nước ngoài và bắt hơn 80.000 nghi phạm.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, China Daily)