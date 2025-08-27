Trung Quốc từ chối tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ, Nga

Trung Quốc tuyên bố không tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ và Nga, sau khi ông Trump bày tỏ mong muốn Bắc Kinh góp mặt vào nỗ lực phi hạt nhân hóa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm nay nói rằng kỳ vọng Bắc Kinh tham gia các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân cùng Mỹ và Nga là "vô lý và phi thực tế".

"Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn không cùng đẳng cấp về năng lực hạt nhân. Môi trường an ninh chiến lược cũng như chính sách hạt nhân của hai nước hoàn toàn khác nhau. Các quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất nên nghiêm túc thực hiện trách nhiệm đặc biệt và chính yếu của mình đối với việc giải trừ hạt nhân", ông Quách nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Theo ông, Trung Quốc duy trì lực lượng hạt nhân "ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia, không theo đuổi chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân trước và cũng không tham gia chạy đua vũ trang với bất kỳ quốc gia nào".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 27/8. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/8 cho biết Mỹ đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa với cả Nga và Trung Quốc.

"Tôi nghĩ phi hạt nhân hóa là mục tiêu rất lớn. Nhưng Nga sẵn sàng thực hiện và tôi nghĩ Trung Quốc cũng sẽ sẵn sàng. Chúng ta không thể để vũ khí hạt nhân trở nên phổ biến. Chúng ta phải ngăn chặn vũ khí hạt nhân. Uy lực của nó quá lớn", ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng.

Nga và Mỹ sở hữu gần 90% số vũ khí hạt nhân của thế giới, nhưng hai nước dần từ bỏ các cam kết về không phổ biến loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Năm 2023, Moskva rút khỏi thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại với Washington.

Theo ước tính năm 2024 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ có 3.708 đầu đạn hạt nhân và Nga có 4.380 đầu đạn, chưa bao gồm các đầu đạn đã ngừng hoạt động. Trung Quốc có 500 đầu đạn, nhiều hơn 90 đầu đạn so với năm 2023. Xếp sau Trung Quốc là Pháp với 290 đầu đạn và Anh là 225.

Huyền Lê (Theo AFP)