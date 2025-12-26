Trung Quốc trừng phạt loạt công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt 10 cá nhân và 20 công ty quốc phòng của Mỹ, trong đó có chi nhánh St. Louis của Boeing, vì bán vũ khí cho đảo Đài Loan.

"Vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, là lằn ranh đỏ đầu tiên không thể vượt qua trong quan hệ Trung - Mỹ. Mọi hành động khiêu khích vượt lằn ranh về vấn đề Đài Loan sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt từ Trung Quốc", Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho hay, khi công bố lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân và 20 công ty quốc phòng của Mỹ.

Theo đó, Bắc Kinh sẽ phong tỏa mọi tài sản mà các công ty và cá nhân này nắm giữ tại Trung Quốc, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân trong nước giao dịch với họ.

Những cá nhân trong danh sách trừng phạt, bao gồm người sáng lập công ty quốc phòng Anduril Industries và 9 lãnh đạo cấp cao từ các công ty bị trừng phạt, cũng bị cấm nhập cảnh Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng các nỗ lực "nguy hiểm" nhằm trang bị vũ khí cho đảo Đài Loan.

Cờ Mỹ (trái) và cờ Trung Quốc tại một sự kiện ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông năm 2024. Ảnh: AFP

Động thái của Trung Quốc diễn ra sau khi Mỹ tuần trước công bố thương vụ vũ khí trị giá 11,1 tỷ USD cho đảo Đài Loan, trong đó có tên lửa tầm trung, pháo HIMARS và máy bay không người lái. Đây cũng là gói vũ khí lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ với hòn đảo này, khiến Trung Quốc tức giận chỉ trích.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại.

Theo Đạo luật Quan hệ với Đài Loan được tổng thống Jimmy Carter ký sau khi Washington thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh năm 1979, Mỹ được yêu cầu phải hỗ trợ khả năng phòng thủ cho đảo Đài Loan.

Huyền Lê (Theo Reuters)