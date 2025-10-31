Trung Quốc triệt phá đường dây làm chip giả

Cảnh sát thành phố Thâm Quyến triệt phá một đường dây chuyên bán chip nhập khẩu giả cho các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc.

Rule-of-law China tuần trước đưa tin, phương thức hoạt động của đường dây tại Thâm Quyến là thu thập chip thải, đánh bóng bằng laser và dán nhãn lại, sau đó bán dưới dạng sản phẩm nhập khẩu từ các công ty Infineon Technologies (Đức), Texas Instruments (Mỹ), Analog Devices (Mỹ).

Cảnh sát Thâm Quyến xác nhận thông tin này hôm 30/10, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Theo SCMP, cảnh sát đã dành bốn tháng để điều tra và bắt giữ ít nhất một người. Nhà chức trách đang phối hợp với các nhà cung cấp quốc tế để truy vết những lô hàng bị ảnh hưởng.

Chip AI H200 của Nvidia tại Triển lãm Computex 2024 diễn ra ở Đài Loan. Ảnh: Khương Nha

Sản phẩm của Infineon Technologies và Texas Instruments là linh kiện phổ biến trong card đồ họa, bo mạch chủ và bộ cấp nguồn, đóng vai trò quan trong trong đủ loại thiết bị, từ module điều tiết điện áp đến hệ thống quản lý nhiệt. Lỗi nhỏ ở những thiết bị như vậy rất khó phát hiện, trừ khi phải chịu áp lực nhiệt hoặc điện.

Chip giả hiếm khi hỏng ngay khi xuất xưởng. Điều nguy hiểm là chúng hoạt động vừa đủ tốt để vượt qua bài kiểm tra, nhưng sẽ gây ra hiện tượng khởi động lại ngắt quãng khi GPU tăng xung nhịp, quạt chạy không ổn định, hoặc tiếng rè xuất hiện sau vài tuần.

Trong một chiến dịch truy quét trước đó, các nhà chức trách Trung Quốc thu giữ hơn 40.000 GPU Nvidia giả được dán nhãn lại thành mẫu mới hơn để bán. Trong khi các vụ lừa đảo GPU thường nhắm vào người tiêu dùng thiếu hiểu biết, vụ mới gây rủi ro lớn hơn. Chip giả nhiều khả năng được bán theo hình thức B2B cho các nhà sản xuất và họ có thể vô tình đưa hàng giả vào linh kiện chính hãng, uy tín.

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục hạn chế xuất khẩu và Trung Quốc siết chặt nhập khẩu chip, một số công ty Trung Quốc phải tìm đến hàng nhập khẩu không chính thống do khó tìm được nguồn cung linh kiện từ châu Âu và Mỹ. Hồi tháng 8, Reuters đưa tin chính phủ Mỹ đã đặt thiết bị theo dõi vị trí trong các lô hàng chip tiên tiến có nguy cơ bị chuyển sang Trung Quốc.

Thu Thảo (Theo Rule-of-law China, Tom's Hardware)