Trung Quốc triển khai robot mới nhiều gấp 10 lần Mỹ

Trung Quốc đứng đầu thế giới về tự động hóa sản xuất với số robot công nghiệp triển khai trong nhà máy năm 2024 chiếm 54% toàn cầu.

Theo báo cáo Robot Thế giới 2025 của Liên đoàn Robot quốc tế (IFR), năm ngoái, hơn nửa triệu robot được đưa vào sử dụng tại các nhà máy trên toàn cầu, trong đó riêng Trung Quốc chiếm 295.000 robot. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận trong một năm và nhiều hơn các nước còn lại cộng vào. Nhật Bản xếp thứ hai khi lắp đặt 44.500 robot, Mỹ thứ ba với 34.200 robot, tiếp theo là Hàn Quốc, 30.600 robot, và Đức với 27.000 robot.

Đáng chú ý, trong khi số robot tại Trung Quốc tăng 7%, 4 nước còn lại trong top 5 đều giảm so với 2023, lần lượt là 4%, 9%, 3% và 5%. Dù vậy, IFR dự báo số lượng robot toàn cầu sẽ tăng 6% trong năm 2025, đạt 575.000 và có thể vượt 700.000 vào năm 2028.

Robot sản xuất bên trong nhà máy Zibo Smart Factory của hãng xe Trung Quốc Geely Group. Ảnh: X/Geely Group

So với Mỹ, năm ngoái Trung Quốc triển khai số lượng robot công nghiệp nhiều gấp gần 10 lần. Tổng thể, nước này đang sử dụng robot trong các nhà máy nhiều gấp 5 lần Mỹ.

Một bước ngoặt với Trung Quốc năm 2024 là lần đầu tiên, các nhà sản xuất robot nội địa vượt đối thủ nước ngoài, chiếm 57% thị phần trong nước. Tổng số robot tại đây hiện vượt hai triệu, tốc độ gia tăng dự kiến tiếp tục đạt khoảng 10% mỗi năm đến năm 2028.

"Tự động hóa tăng vọt ở Trung Quốc cho thấy máy móc có thể nhanh chóng thay thế công việc lặp đi lặp lại như thế nào", Barb Hyman, CEO Sapia.ai, nói với NY Post.

Theo IFR, thị phần sản xuất robot của Trung Quốc trên toàn cầu tăng lên 1/3 vào năm ngoái, trong khi năm 2023 chỉ chiếm 1/4. Nhật Bản, quốc gia dẫn đầu trước đó, giảm từ 38% xuống còn 29% thị phần thế giới.

Lian Jye Su, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu công nghệ Omdia, đánh giá cao các chính sách của chính phủ Trung Quốc trong việc hỗ trợ công ty sản xuất robot. "Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các công ty Trung Quốc đã đầu tư suốt nhiều năm", ông nói với NY Times.

Tuy nhiên, Su nhận định Trung Quốc vẫn tụt hậu so với đối thủ nước ngoài về năng lực sản xuất một số thành phần then chốt của robot hình người, bao gồm cảm biến và chip. Phiên bản tiên tiến nhất của nhiều thành phần vẫn được sản xuất tại những nước dẫn đầu lâu năm trong lĩnh vực sản xuất robot như Đức và Nhật Bản.

Thu Thảo