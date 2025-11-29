Trung Quốc tổng kiểm tra nhà cao tầng sau thảm kịch cháy ở Hong Kong

Trung Quốc kiểm tra an toàn cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng trên khắp cả nước, sau vụ cháy cụm chung cư Hong Kong khiến 128 người chết.

Ủy ban An toàn Lao động thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã chỉ thị chính quyền các địa phương lập tức khởi động chiến dịch kiểm tra và khắc phục nguy cơ cháy nổ tại những tòa nhà cao tầng trên khắp cả nước, đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin hôm nay.

Trong chiến dịch này, giới chức sẽ xác định các tòa nhà có sử dụng vật liệu dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, giàn giáo tre hoặc lưới an toàn không có khả năng chống cháy hay không. Ngoài ra, thiết bị phòng cháy chữa cháy và tuyến đường sơ tán khẩn cấp cũng là những yếu tố được xem xét.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cùng ngày thông báo sẽ đặc biệt chú ý đến những tòa nhà đang trong quá trình cải tạo tường ngoài và sửa chữa nội thất. Ủy ban An toàn Lao động cảnh báo mọi vi phạm nghiêm trọng đều sẽ bị xử phạt.

Cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong ngày 28/11. Ảnh: AP

"Tất cả khu vực phải tăng cường ý thức trách nhiệm, cân bằng giữa phát triển và an toàn, đồng thời coi kiểm tra, khắc phục nguy cơ hỏa hoạn lớn tại các tòa nhà cao tầng là nhiệm vụ then chốt", CCTV dẫn chỉ thị của Ủy ban An toàn Lao động.

Cơ quan này thêm rằng cần tăng cường giám sát và kiểm tra để đảm bảo mang lại kết quả "thực tế và rõ ràng".

Chỉ thị được đưa ra sau vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong, gồm khoảng 2.000 căn hộ với hơn 4.000 người sinh sống. Ngọn lửa bùng lên từ chiều 26/11 và kéo dài khoảng 40 tiếng. Ít nhất 128 người đã thiệt mạng và khoảng 200 người chưa rõ tung tích. Đây là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất tại Hong Kong trong gần 80 năm qua.

Giám đốc Sở An ninh Hong Kong Chris Tang ngày 28/11 nói rằng dữ liệu sơ bộ cho thấy đám cháy bắt đầu từ lưới an toàn phía ngoài các tầng thấp của một tòa nhà, rồi nhanh chóng lan lên trên do những tấm xốp bốc cháy và ảnh hưởng đến nhiều tầng.

"Nhiệt độ cao cũng khiến giàn giáo tre và lớp lưới bảo vệ bắt lửa. Các thanh tre bị cháy gãy và rơi xuống, làm ngọn lửa lan sang những tầng khác", ông nói.

Thanh Tâm (Theo China Daily, AFP, Reuters)