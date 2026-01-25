Trung Quốc thua đậm nhất lịch sử chung kết U23 châu Á

Arab SaudiThất bại 0-4 của Trung Quốc trước Nhật Bản ở chung kết năm nay là tỷ số cách biệt nhất trong lịch sử các trận tranh vô địch U23 châu Á.

Trên sân Prince Abdullah Al Faisal, Nhật Bản áp đảo hoàn toàn Trung Quốc và ghi bốn bàn dễ dàng nhờ công Yuto Ozeki, Kosei Ogura (2) và Ryunosuke Sato. Nhật Bản trở thành đội đầu tiên ghi 4 bàn, và tạo nên chiến thắng cách biệt nhất lịch sử chung kết U23 châu Á.

Các kết quả trước đó là Iraq thắng Arab Saudi 1-0 (2013), Nhật Bản 3-2 Hàn Quốc (2016), Uzbekistan 2-1 Việt Nam (2018), Hàn Quốc 1-0 Arab Saudi (2020), Arab Saudi 2-0 Uzbekistan (2022) và Nhật Bản 1-0 Uzbekistan (2024).

Nhật Bản (áo xanh) thắng Trung Quốc 4-0 ở chung kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 24/1/2026. Ảnh: AFC

Trên đường vào chung kết U23 châu Á 2026, Nhật Bản lần lượt thắng Syria 5-0, UAE 3-0, Qatar 2-0 ở vòng bảng. Đến tứ kết, đội hòa Jordan 1-1 và thắng luân lưu 4-2, sau đó hạ Hàn Quốc 1-0 tại bán kết. Trong khi đó, Trung Quốc hòa Iraq 0-0, thắng Australia 1-0 và hòa Thái Lan 0-0 ở vòng bảng. Sau đó, đội hòa Uzbekistan 0-0 và thắng luân lưu 4-2 ở tứ kết, rồi hạ Việt Nam 3-0 tại bán kết.

Nhật Bản cũng trở thành đội đầu tiên đăng quang ba lần tại U23 châu Á và có hai lần liên tiếp, vào các năm 2016, 2024 và 2026. Các đội vô địch còn lại là Iraq (2013), Uzbekistan (2018), Hàn Quốc (2020) và Arab Saudi (2022).

Chiến thắng đậm ở chung kết cũng giúp Nhật Bản kết thúc kỳ giải này với 16 bàn, nhiều hơn một bàn so với kỷ lục do chính họ lập nên vào năm 2016. Đây là lần thứ tư Nhật Bản ghi được hơn 10 bàn trong một giải đấu, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào. Bên cạnh kỳ này và 2016, Nhật Bản ghi 10 bàn vào năm 2024 và 11 bàn năm 2022.

CHN 0-4 JPN H/L Diễn biến chính trận Nhật Bản thắng Trung Quốc 4-0 ở chung kết U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, Trung Quốc đã không thể trở thành đội thứ hai giữ sạch lưới cả 6 trận tại giải, như Arab Sauid năm 2022. Tuy nhiên, thầy trò HLV Antonio Puche vẫn ghi dấu ấn với lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, rồi vào chung kết. Họ có hai trận thắng, bằng cả 5 kỳ giải tham dự trước đó cộng lại.

VCK U23 châu Á 2026 khép lại với 73 bàn thắng, bằng năm 2013, và chỉ hơn mùa thấp nhất là 2020 bốn bàn. Tuy nhiên, giải đấu cũng lần đầu chứng kiến 4 cầu thủ khác nhau ghi 4 bàn, là Nguyễn Đình Bắc của Việt Nam, Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Ali Al Azaizeh (Jordan) và Leonardo Shahin (Lebanon). Đình Bắc giành vua phá lưới do có thêm hai kiến tạo, cùng số phút thi đấu thấp nhất.

Giải đấu từng ghi nhận 5 cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau vào năm 2020 và 2022, nhưng chỉ có 3 pha lập công. Trong khi đó, 6 bàn vẫn là thành tích tốt nhất trong một kỳ giải của một cầu thủ, với Ahmed Alaa (2016) và Almoez Ali (2018) đều của Qatar.

HLV Go Oiwa trở thành nhà cầm quân đầu tiên vô địch hai kỳ giải và liên tiếp. Nhật Bản cũng là đội đầu tiên có ba cầu thủ hay nhất giải, gồm Shoya Nakajima (2016), Fujita Joel Chima (2024) và Ryunosuke Sato (2026). Họ còn có thêm thủ môn hay nhất 2026 Rui Araki, để dẫn đầu về số danh hiệu cá nhân. Xếp sau là Hàn Quốc (3), Arab Saudi, Qatar, Uzbekistan, Iraq (2), Iran, Thái Lan, Việt Nam (1).

Hiếu Lương