Trung Quốc thử nghiệm turbine gió 1 MW bay lơ lửng

Trung Quốc đang chuẩn bị cho thử nghiệm bay của một hệ thống phát điện trên không có hình dáng giống khí cầu và sản xuất điện giống turbine.

Theo Interesting Engineering, Weng Hanke, giám đốc công nghệ của Công ty công nghệ năng lượng SAWES Bắc Kinh, thông báo thử nghiệm bay hệ thống một megawatt vào đầu 8/2025. Hệ thống mới của công ty mang tên S1500 với công suất phát điện 1MW, tương đương sản lượng của một turbine gió truyền thống cao 100 m.

Nhóm nghiên cứu đứng sau dự án cho biết đây là turbine bay lơ lửng đầu tiên trên thế giới có công suất ở mức megawatt, dự kiến trở thành giải pháp sản xuất và cấp điện ở những nơi xa xôi, khó tiếp cận bằng phương pháp truyền thống. Công suất của turbine này lớn gấp 30 lần so với sản phẩm tốt nhất trên toàn cầu.

Hệ thống của SAWES hướng tới tận dụng các luồng gió nhanh và ổn định thổi ở độ cao 1.500 m phía trên mặt đất. Do đó, hiệu suất của nó cao hơn nhiều so với turbine gió thông thường chỉ khai thác gió ở độ cao 200 m. Khí heli giúp turbine gió giống khí cầu đạt độ cao tối ưu và chở thiết bị phát điện. Trên không trung, năng lượng gió được biến đổi thành điện, sau đó truyền xuống mặt đất qua dây cáp.

Theo Weng, gió ở độ cao 1.500 m thổi nhanh gấp 3 lần so với trên mặt đất, có thể tăng sản lượng điện lên gấp khoảng 27 lần. Hệ thống S1500 có 12 máy phát điện nhỏ ở giữa ống dẫn, có thể vận hành đồng thời. Các máy phát điện nhỏ được làm từ sợi carbon và toàn bộ trọng lượng của hệ thống chưa đến một tấn.

SAWES phát triển turbine bay lơ lửng cùng với Đại học Thanh Hoa và Viện Nghiên cứu Thông tin Hàng không vũ trụ thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên công ty thử nghiệm turbine gió bay lơ lửng. Trước đó vào tháng 10/2024, công ty đã điều khiển turbine S500 bay lên độ cao 500 m, tạo ra 50 kW điện. Weng cho biết nó có thể cung cấp điện cho cứu hộ khẩn cấp, khảo sát và nhiều mục đích khác. Hệ thống có thể được triển khai ngay lập tức khi cần cung cấp năng lượng tại bất kỳ địa điểm nào. Trước đó vào tháng 1/2025, công ty cũng bay thử hệ thống S1000 mạnh hơn, đạt độ cao 1.000 m với công suất 100 kW.

Với S1500, công ty áp dụng nhiều biện pháp an toàn tiên tiến như ngăn giải phóng khí từ khí cầu, giúp hệ thống hoạt động trong hơn 25 năm. Dun Tianrui, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của SAWES, từng chia sẻ mục tiêu của họ là đưa hệ thống turbine bay lơ lửng lên độ cao 10.000 m. Luồng gió ở đó mạnh gấp 200 lần so với mặt đất, có thể dẫn đến sản lượng cao hơn đáng kể.

An Khang (Theo Interesting Engineering, SCMP)