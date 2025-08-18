Trung Quốc thử nghiệm tên lửa Trường Chinh 10

Trung Quốc hoàn thành một thử nghiệm quan trọng với tên lửa mới, tiến gần thêm một bước nhằm đưa phi hành gia hạ cánh và xây dựng căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng.

Trung Quốc thử nghiệm tên lửa mạnh nhất trong nước Thử nghiệm lửa tĩnh của tên lửa Trường Chinh 10. Video: Sci News

Theo Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tầng đầu tiên kích thước thật của tên lửa Trường Chinh 10 khai hỏa trong khoảng 30 giây vào khoảng 15h hôm 15/8 (14h cùng ngày giờ Hà Nội) tại cảng vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam. Được cố định trên mặt đất, 7 động cơ YF-100K của tên lửa đồng loạt hoạt động, tạo ra lực đẩy gần 900 tấn.

CMSA cho biết thử nghiệm xác nhận các động cơ có thể hoạt động đồng bộ trong cả điều kiện bình thường và công suất cao, tạo ra tệp dữ liệu đầy đủ. Thử nghiệm này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình Mặt Trăng có người lái của Trung Quốc, sau thử nghiệm gần đây với hệ thống thoát hiểm khẩn cấp trên tàu vũ trụ Mộng Châu cùng trình tự hạ cánh và cất cánh của tàu đổ bộ Lãm Nguyệt.

Đây là lần đầu tiên nhóm nghiên cứu thực hiện thử nghiệm lửa tĩnh quy mô toàn diện tại bệ phóng do các bệ thử nghiệm thông thường không thể chịu được lực đẩy khổng lồ. Trong quá trình thử nghiệm, các kỹ sư cũng đánh giá lớp phủ chịu nhiệt, hệ thống phát hiện lỗi và độ tin cậy của hệ thống đa động cơ, tất cả đều đóng vai trò chủ chốt trước khi chở người.

Theo China Daily, bao gồm một tầng đẩy trung tâm và vài tầng đẩy phụ trợ, tên lửa Trường Chinh 10 dành cho nhiệm vụ Mặt Trăng cao 92 m, tương đương tòa chung cư 32 tầng, và rộng 5 mét. Phương tiện khổng lồ này có trọng lượng cất cánh 2.189 tấn và lực đẩy 2.678 tấn. Theo dự kiến, tên lửa sẽ sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên vào năm 2027.

Tên lửa Trường Chinh 10 sẽ có một phiên bản không có tầng đẩy phụ trợ. Phiên bản này sẽ cao 67 mét và có trọng lượng cất cánh khoảng 740 tấn. Tương tự tên lửa Falcon 9 của SpaceX, phương tiện sẽ được sử dụng để vận chuyển phi hành gia hoặc hàng hóa với tổng trọng lượng 14 tấn lên trạm vũ trụ Thiên Cung ở quỹ đạo thấp của Trái Đất.

Trường Chinh 10 sẽ cất cánh với tổng cộng 21 động cơ YF-100K, 7 động cơ ở tầng đầu tiên và 7 động cơ ở mỗi tầng đẩy phụ trợ, tạo ra lực đẩy gấp khoảng 3 lần so với Trường Chinh-5, tên lửa mạnh nhất của Trung Quốc hiện nay. Siêu tên lửa này có thể chở 27 tấn vào quỹ đạo chuyển tiếp Mặt Trăng. Theo kế hoạch hiện nay, hai tên lửa Trường Chinh 10 riêng biệt sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái Mộng Châu và tàu đổ bộ Lãm Nguyệt. Hai phương tiện gặp nhau trên quỹ đạo Mặt Trăng trước khi tìm cách hạ cánh vào năm 2030.

Theo Interesting Engineering, tên lửa Trường Chinh 10 đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế (ILRS), căn cứ nghiên cứu khoa học và sử dụng tài nguyên gần cực nam của Mặt Trăng mà Trung Quốc dự định thiết lập cùng với Nga và các đối tác khác vào năm 2035.

Quá trình phát triển Trường Chinh 10 bắt đầu vào năm 2017 nhưng dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu động cơ tên lửa lỏng của Trung Quốc. Một cột mốc trước đó diễn ra vào tháng 6 năm ngoái, khi 3 động cơ YF-100K ở tầng đầu tiên khai hỏa cùng nhau trong vài phút.

An Khang (Theo Interesting Engineering, China Daily, SCMP)