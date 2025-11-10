Trung Quốc thử nghiệm robot khai thác quặng cobalt dưới biển

Phương tiện khai khoáng tự động thông minh do các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển thực hiện thử nghiệm thực địa ở độ sâu 2.000 m phía tây Thái Bình Dương.

Cỗ xe khai khoáng biển sâu tự động của nhóm nghiên cứu Trung Quốc. Ảnh: Trung tâm khai nghiên cứu kỹ thuật khai khoáng kim loại

Interesting Engineering hôm 7/11 đưa tin nhóm nghiên cứu đến từ Trung tâm khai nghiên cứu kỹ thuật khai khoáng kim loại ở Trường Sa, Hồ Nam, Đại học Trung Nam và Đại học Thiên Tân phát triển và thử nghiệm phương tiện tự hành ở vùng biển cách đảo Guam khoảng 1.000 km về phía đông. Trong thử nghiệm, cỗ xe thông minh thể hiện khả năng tự dò đường và vận hành trên đáy đại dương gồ ghề rải rác nhiều lớp vỏ quặng cobalt, giúp xác nhận công nghệ đã sẵn sàng cho hoạt động khai khoáng biển sâu.

Phương tiện thử nghiệm sử dụng 4 dải xích dẫn động độc lập, mỗi dải có thể tự điều chỉnh độ cao theo địa hình. Cỗ máy đạt độ cân bằng tối ưu ở tốc độ 5 cm/giây trong khi tốc độ tối đa là 20 cm/giây.

Những nỗ lực khai khoáng biển sâu trước đây của Trung Quốc chủ yếu giới hạn ở nghiên cứu lý thuyết và nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm. Phương tiện khai khoáng mới có nhiều nâng cấp kỹ thuật được thiết kế để vượt qua thách thức dưới đáy biển. Ví dụ, cỗ máy có hệ thống dẫn động 4 bánh, cung cấp độ linh hoạt tối đa trên địa hình phức tạp và mấp mô. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu vẫn giữ kín một số chi tiết kỹ thuật khác như sức tải, thời lượng nguồn điện và kỹ thuật khai khoáng cụ thể.

Động thái này của Trung Quốc nằm trong nỗ lực cạnh tranh khai thác tài nguyên dưới đáy biển đang nóng lên trên toàn cầu. Cobalt được sử dụng rộng rãi trong sản xuất pin sạc nhiều lần và nhiều ứng dụng hàng không vũ trụ. Giới nghiên cứu ước tính đáy đại dương chứa nguồn cobalt khổng lồ với trữ lượng hơn 7,3 tỷ tấn, gấp hơn 600 lần trữ lượng trên đất liền. Vỏ quặng cobalt được tìm thấy ở sườn núi dưới biển, chứa nhiều kim loại thiết yếu như cobalt, nickel, và bạch kim với những mỏ dồi dào nhất nằm ở Thái Bình Dương.

Hiện nay, Trung Quốc đang thống trị thị trường cobalt toàn cầu chủ yếu nhờ công suất xử lý và tinh luyện. Năm 2030, dự kiến nước này chiếm khoảng 46% nguồn cung cấp cobalt. Trước đó, năm 2013, Cơ quan quản lý Đáy biển Quốc tế (ISA) cấp cho Trung Quốc quyền thăm dò vỏ quặng cobalt trên khu vực núi dưới biển rộng 3.000 km2 ở tây Thái Bình Dương.

An Khang (Theo Interesting Engineering, SCMP)