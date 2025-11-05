Trung Quốc thử nghiệm 'nhà máy di động' trên quỹ đạo

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang phát triển module bơm phồng như một nhà máy để sản xuất dược phẩm sinh học, vật liệu mới và in 3D trên quỹ đạo Trái Đất.

Hình dáng module sản xuất bơm phồng của Trung Quốc khi triển khai trên quỹ đạo. Ảnh: CAS

Theo Interesting Engineering, một nhóm nhà khoa học Trung Quốc hoàn thành thử nghiệm trên mặt đất đối với module trạm vũ trụ có thể bơm phồng và thay đổi cấu hình để sản xuất công nghiệp trên quỹ đạo. Module mới có thiết kế tiên tiến cho phép phóng ở dạng gấp gọn, sau khi tiến vào quỹ đạo, nó sẽ phồng lên để tạo thành nhà máy lớn trong không gian.

Các trạm trên quỹ đạo thường bị hạn chế bởi phương tiện phóng. Do chi phí phóng cực cao, đưa một trạm lớn lên quỹ đạo trở thành thách thức. Module bơm phồng mới có thể vượt qua trở ngại này, mở đường cho sản xuất quy mô lớn trong không gian, theo mô tả chi tiết hôm 3/11 của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS). Hình ảnh thử nghiệm cho thấy module mở rộng tạo thành cấu trúc hình trụ có đường kính hơn hai mét.

Trong suốt thử nghiệm, nhóm nghiên cứu tạo ra kết nối kín khí giữa cấu trúc rắn và không gian ở linh hoạt. Họ cũng tiến hành triển khai có kiểm soát module trong môi trường vi trọng lực, đảm bảo điều kiện ổn định để sản xuất với độ chính xác cao trong vũ trụ. Theo Xinhua, các nhà nghiên cứu cho biết cấu trúc dễ mở rộng rất lý tưởng cho hoạt động sản xuất hàng loạt dược phẩm sinh học, vật liệu mới và in 3D. Theo người phụ trách dự án là Yang Yiqiang ở Viện Cơ khí thuộc CAS, công nghệ này sẽ thúc đẩy sản xuất trong vũ trụ tiến triển từ ý tưởng tới thực tế.

Ngoài Trung Quốc, nhiều công ty Mỹ cũng đang tìm cách bước vào lĩnh vực sản xuất trong vũ trụ. Năm 2023, công ty khởi nghiệp Varda Space Industries có trụ sở ở California thông báo triển khai thành công vệ tinh mang tên W-Series 1 trên quỹ đạo để sản xuất tinh thể thuốc điều trị HIV và viêm gan C.

Một công ty Mỹ khác là Astroforge đã gửi tàu thăm dò Brokkr-1 có kích thước bằng chiếc lò nướng bánh mì lên quỹ đạo trên tên lửa SpaceX Falcon 9 vào tháng 4/2023. Mục tiêu chính của họ là thử nghiệm công nghệ tinh chế trong không gian nhưng không thành công do không thể kích hoạt thiết bị.

Trung Quốc quan tâm tới phát triển module bơm phồng sau khi công ty Bigelow Aerospace thử nghiệm đưa mẫu nhà ở BEAM lên trạm ISS. Tháng 9/2024, CAS từng thí nghiệm một module nhỏ có thể mở rộng trên quỹ đạo trong nhiệm vụ vệ tinh Shijian-19.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Xinhua)