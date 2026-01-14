Trung Quốc thử nghiệm máy bay vận tải không người lái

Máy bay vận tải không người lái Tianma-1000 với tầm hoạt động 1.800 km hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở tỉnh Thiểm Tây.

Tianma-1000 do công ty Xi'an ASN Technology thuộc Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc phát triển, có thể phục vụ logistics, cứu hộ khẩn cấp và giao hàng. Theo nhà phát triển, đây là máy bay không người lái đầu tiên của Trung Quốc có khả năng thích ứng với địa hình phức tạp ở độ cao lớn, cất hạ cánh với đường băng siêu ngắn, chuyển đổi nhanh giữa chế độ vận chuyển hàng hóa thông thường và thả hàng từ trên không.

Máy bay vận tải không người lái Tianma-1000. Ảnh: Xinhua

Trang bị hệ thống lập kế hoạch lộ trình thông minh và tránh chướng ngại vật, Tianma-1000 tự động nhận diện và bay qua vật cản như núi và công trình xây dựng, đảm bảo hoạt động an toàn kể cả trong vùng không gian lạ. Khoang chở hàng dạng module cho phép máy bay tái cấu hình nhanh chóng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, giúp tăng khả năng thích ứng.

Tianma-1000 có phạm vi bay 1.800 km, độ cao hoạt động tối đa 8.000 m và chỉ đòi hỏi quãng đường cất hạ cánh chưa đến 200 m. Điều này cho phép nó hoạt động trên các bề mặt không trải nhựa và bêtông như đồng cỏ hay đường đất nén.

Máy bay cũng trang bị hệ thống xếp dỡ tự động có thể xử lý hàng hóa nặng một tấn trong vòng 5 phút, tự động hóa hoàn toàn từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện. Hệ thống hạ cánh dẫn hướng quang học cho phép hạ cánh tự động với độ chính xác cao trong điều kiện tầm nhìn thấp, hỗ trợ hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Ma Chunhao, nhà thiết kế chính của Tianma-1000, cho biết khi được triển khai đến các khu vực hẻo lánh, máy bay có thể vận chuyển lương thực, thuốc men và thiết bị đủ dùng trong vài ngày chỉ bằng một chuyến duy nhất với chi phí phải chăng. Ông cho rằng khả năng của máy bay không người lái sẽ giúp giải quyết những thách thức vận chuyển lâu nay ở khu vực kém phát triển hoặc bị thiên tai tàn phá.

Tianma-1000 là mẫu máy bay không người lái thứ hai do Xi'an ASN Technology phát triển hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong tháng này. Trước đó, LQ-150, máy bay không người lái đa năng với trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 200 kg, cũng lần đầu bay thử nghiệm tại Thiểm Tây.

Thu Thảo (Theo CGTN, China Daily)