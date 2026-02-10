Trung Quốc thử nghiệm máy bay kết hợp ôtô

Phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) dạng mô-đun chở được hai người với tốc độ 150 km/h và di chuyển 300 km được thử nghiệm thành công.

Mẫu eVTOL do Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công vào ngày 6/2, tại sân bay Yongchuan Da’an ở thành phố Trùng Khánh. Theo People's Daily, chuyến bay này đánh dấu lần thử nghiệm đầu tiên của thiết kế eVTOL dạng mô-đun đặc biệt này, có thể hoạt động cả trên không và trên mặt đất.

Phương tiện sử dụng cấu hình tách rời với ba thành phần chính: cánh, khoang lái trung tâm và khung gầm, tạo thành một mô-đun bay và một mô-đun di chuyển trên mặt đất. Trong chuyến bay thử nghiệm, mô-đun bay chở hai hành khách với tốc độ lên đến 150 km/h ở độ cao dưới 3.000 m. Mô-đun mặt đất, dựa trên khung gầm điều khiển điện tử và thuần điện, có phạm vi hoạt động được báo cáo là hơn 300 km.

Mô-đun máy bay kết hợp ôtô vừa được thử nghiệm tại Trung Quốc. Ảnh: LAIB

Thiết kế mô-đun bao gồm cơ chế tự động căn chỉnh và tách rời cho phép kết nối và tách rời theo chương trình giữa mô-đun bay và mô-đun mặt đất. Các nhà phát triển cho biết cách bố trí này hỗ trợ các khoang lái có thể tùy chỉnh, nhiều loại khung gầm khác nhau và nhiều cấu hình cánh để đáp ứng các yêu cầu vận hành khác nhau.

Máy bay này được phát triển tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn bay và tích hợp các công nghệ từ cả lĩnh vực hàng không vũ trụ và ôtô. Các ứng dụng tiềm năng bao gồm vận tải đô thị, hậu cần và ứng phó khẩn cấp.

Chuyến bay thử nghiệm thành công hoàn thành các nhiệm vụ xác minh hiệu suất ban đầu, bao gồm cất cánh thẳng đứng có kiểm soát, ổn định bay về phía trước và chuyển đổi giữa chế độ trên không và trên mặt đất. Tuy nhiên, vẫn cần thực hiện thêm các chuyến bay thử nghiệm và phê duyệt theo quy định trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Mẫu eVTOL khi tách rời hai mô-đun. Ảnh: LAIB

Dự án này có những điểm tương đồng về mặt ý tưởng với các sáng kiến eVTOL của Xpeng, bao gồm các thiết kế ôtô bay dạng mô-đun như X2 và Land Aircraft Carrier.

X2 của Xpeng đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm có người lái vào năm 2023 và đã thực hiện nhiều chuyến bay vượt sông và hồ ở Trung Quốc. Cả hai nền tảng của CASC và Xpeng đều tích hợp khả năng bay với năng lượng điện với khả năng di chuyển trên mặt đất. Các mô-đun của CASC là các đơn vị có thể tách rời về mặt vật lý, trong khi ôtô bay của Xpeng chứa eVTOL bên trong khung gầm xe điện lớn hơn.

Mỹ Anh