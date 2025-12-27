Trung Quốc thông xe hầm cao tốc dài nhất thế giới

Thiên Sơn Thắng Lợi, hầm cao tốc dài 22,13 km chạy xuyên qua trung tâm dãy núi Thiên Sơn ở Tân Cương, đi vào hoạt động hôm 26/12.

Cao tốc G0711 Urumqi - Yuli, bao gồm hầm Thiên Sơn Thắng Lợi, cũng bắt đầu vận hành cùng ngày, trở thành tuyến đường huyết mạch kết nối các cụm đô thị ở phía bắc và phía nam khu tự trị Tân Cương.

Dãy Thiên Sơn dài 2.500 km, chạy qua trung tâm Tân Cương, ngăn cách Urumqi, thành phố lớn nhất phía bắc, với Korla, thành phố lớn nhất phía nam. Đường cao tốc mới giúp thời gian di chuyển giữa hai thành phố này giảm từ 7 giờ xuống còn khoảng 3 giờ. Trong đó, hầm cao tốc dài nhất thế giới Thiên Sơn Thắng Lợi giúp rút ngắn thời gian lái xe qua núi từ vài giờ xuống 20 phút.

"Trước đây, vận chuyển nguyên vật liệu thô từ phía bắc Tân Cương đến Yuli mất 3-4 ngày, nhưng giờ có thể hoàn thành trong 1-2 ngày", Tao Feng, quản lý tại công ty Yuli Lihua Textile cho biết, đồng thời nhấn mạnh chi phí và thời gian vận chuyển của công ty sẽ giảm đáng kể.

Cao tốc G0711 Urumqi - Yuli dài 324,7 km, được xây dựng trong 5 năm với tổng vốn đầu tư 46,7 tỷ nhân dân tệ (6,63 tỷ USD). Zhou Zheng, quản lý dự án tại Tập đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC), cho biết: "Việc xây dựng đường sá ở dãy Thiên Sơn đặt ra những thách thức cực lớn ở mọi giai đoạn".

Ví dụ, tuyến đường gồm một đoạn có địa hình phức tạp, chỉ dài 11 km nhưng có tới 14 cầu và 5 hầm, tỷ lệ cầu - hầm vượt 90%. Hầm Thiên Sơn Thắng Lợi, có độ chôn sâu tối đa 1.112,2 m và đi qua 16 đứt gãy địa chất, phải đối mặt với 5 khó khăn lớn gồm ứng suất lòng đất cao, cường độ địa chấn lớn, yêu cầu môi trường nghiêm ngặt, khí hậu cực lạnh và độ cao lớn.

Để xử lý, các kỹ sư thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo như xây những con đường công vụ thân thiện với môi trường nhằm giảm tác động sinh thái và tăng hiệu quả vận chuyển vật liệu, áp dụng phương pháp xây dựng tiên tiến giúp rút ngắn hơn 1/4 thời gian thi công hầm chính, đưa vào sử dụng máy khoan hầm đá cứng áp suất đầu tiên trên thế giới do Trung Quốc tự phát triển.

Cao tốc G0711 Urumqi - Yuli đi qua cảnh quan đa dạng, cho phép hành khách chiêm ngưỡng các sông băng của dãy Thiên Sơn, thảo nguyên, thung lũng với rừng cây che phủ, sa mạc Gobi và vùng đất ngập nước. "Những chuyến đi trong ngày giữa miền bắc và miền nam Tân Cương có thể trở nên phổ biến, thu hút thêm khách du lịch", tài xế xe buýt đường dài Han Jun nhận định.

Theo Guo Sheng, Phó giám đốc sở giao thông vận tải Tân Cương, chiều dài đường cao tốc ở khu tự trị này đã vượt 8.000 km, tổng chiều dài đường cao tốc và xa lộ loại một vượt 13.000 km. Ông đánh giá, việc ngày càng nhiều cao tốc và xa lộ loại một chạy qua dãy Thiên Sơn sẽ thúc đẩy logistics thương mại hai chiều cũng như tài nguyên du lịch văn hóa giữa miền bắc và miền nam Tân Cương, tạo động lực mạnh mẽ cho khu vực trọng tâm của Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa.

