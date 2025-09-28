Trung Quốc thông xe cầu cao nhất thế giới

Cầu bắc qua hẻm núi Hoa Giang với độ cao tương đương hai tháp Eiffel xếp chồng lên nhau hôm nay thông xe, trở thành biểu tượng cho trình độ kỹ thuật của Trung Quốc.

Cảnh quay trực tiếp từ máy bay không người lái (drone) được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải ngày 28/9 cho thấy các phương tiện đang di chuyển trên cây cầu đồ sộ, cao 625 m tính từ mặt cầu tới con sông bên dưới. Cây cầu cao đến mức những tháp trụ cầu màu xanh bị mây che khuất một phần.

Cầu hẻm núi Hoa Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua

Với chiều dài 2.890 m, cây cầu vắt qua hẻm núi Hoa Giang, nơi được mệnh danh là "vết nứt của Trái Đất", là đại công trình mới nhất trong mạng lưới cơ sở hạ tầng đang mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc.

Các kỹ sư dự án và quan chức địa phương đã cùng tụ tập trên cầu để tổ chức lễ thông xe. Nhiều người bày tỏ tự hào và phấn khích khi trả lời phỏng vấn truyền thông.

Các phương tiện xếp hàng chờ lên cầu hẻm núi Hoa Giang ngày 28/9. Ảnh: China Daily

"Việc thông xe cầu hẻm núi Hoa Giang giúp giảm thời gian đi lại giữa hai bên từ hai giờ xuống còn hai phút", bà Zhang Yin, giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh Quý Châu, cho biết trong họp báo hôm 24/9. Bà nói rằng việc khánh thành cây cầu "giúp cải thiện mạnh mẽ điều kiện giao thông khu vực và tạo động lực mới cho đà phát triển kinh tế, xã hội khu vực".

Trung Quốc những năm gần đây đầu tư mạnh vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Tỉnh miền núi Quý Châu sở hữu hàng nghìn cây cầu, trong đó có hai cầu cao nhất thế giới hiện nay là cầu Hoa Giang và cầu Bắc Bàn Giang.

Theo hãng thông tấn Xinhua, gần 50% trong 100 cây cầu cao nhất thế giới nằm ở tỉnh này. Các kỹ sư Trung Quốc mất hơn ba năm để hoàn thành cầu Hoa Giang. Cầu có nhịp chính dài 1.420 m, khiến nó cũng trở thành cây cầu có nhịp dài nhất thế giới được xây dựng ở khu vực miền núi.

Cầu hẻm núi Hoa Giang trước khi thông xe. Ảnh: Xinhua

Cầu Hoa Giang được xếp cao nhất thế giới tính theo khoảng cách từ mặt cầu đến mặt đất, nhưng cây cầu cao nhất tính theo chiều cao của chính cấu trúc cầu, chứ không phải khoảng cách đến mặt đất, vẫn là cầu cạn Millau của Pháp với chiều cao 343 m.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Xinhua)