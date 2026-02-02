Trung Quốc thi hành án tử hình với 4 trùm lừa đảo

Tòa án Trung Quốc thông báo thi hành án tử hình với 4 thành viên cốt cán của đường dây lừa đảo xuyên biên giới "gia tộc Bạch".

Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 2/2 công bố hoàn tất thi hành án tử hình đối với 4 người liên quan "gia tộc Bạch", gồm Bạch Ứng Thương, Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Khương và Trần Quảng Ích.

Họ bị kết án vào tháng 11/2025 với các tội danh lừa đảo, giết người có chủ ý, cố ý gây thương tích, bắt cóc, tống tiền và tổ chức, cưỡng ép mại dâm, tổ chức đánh bạc, cùng một số hành vi khác.

Các bị cáo vận hành các trung tâm lừa đảo tại khu vực Kokang, miền bắc Myanmar, dẫn đến cái chết của ít nhất 6 công dân Trung Quốc và nhiều người bị thương. Riêng Bạch Ứng Thương còn bị cáo buộc thông đồng sản xuất và mua bán khoảng 11 tấn ma túy đá.

Người thứ năm trong nhóm bị kết án vào năm ngoái là Bạch Sở Thành, nhưng người này đã "chết vì bệnh" trong tù, trong thời gian chờ thi hành án. 4 bị cáo còn lại đã kháng cáo, nhưng bị bác bỏ bởi Tòa án Cấp cao tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/12/2025 và giữ nguyên bản án.

Phiên tòa tuyên án 5 thành viên "gia tộc Bạch", đứng sau mạng lưới trung tâm lừa đảo ở miền bắc Myanmar, tháng 11/2025. Ảnh: CCTV

Hồ sơ sau đó được chuyển đến Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc xem xét theo quy định. Sau rà soát, Tòa án Nhân dân Tối cao kết luận nhóm bị cáo đã lập nhiều khu tổ hợp ở Kokang thông qua hình thức hợp đồng xây dựng và hợp tác phát triển, thu hút một số nhà tài trợ và tự tổ chức đội bảo vệ có vũ trang. Số tiền nhóm thu được từ hoạt động đánh bạc và lừa đảo là khoảng 29 tỷ nhân dân tệ (4 tỷ USD).

Tòa án Tối cao Trung Quốc nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là "đặc biệt nghiêm trọng", có nhiều tình tiết tăng nặng và hậu quả nặng nề, gây tác hại xã hội lớn. Các tình tiết đã được cơ quan điều tra liệt kê cụ thể, chứng cứ đầy đủ, định tội chuẩn xác, mức án phù hợp và thủ tục hợp pháp, do đó giữ nguyên án tử đối với 4 bị cáo.

Tòa án Thâm Quyến ra lệnh thi hành án sau khi nhận quyết định từ Tòa án Nhân dân Tối cao. Trước khi thi hành án, thân nhân gần của các bị cáo đã được gặp họ lần cuối.

Thông báo lần này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một tòa án ở Ôn Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc, cho biết đã thi hành án tử đối với 11 người liên quan hoạt động lừa đảo thuộc "gia tộc tội phạm Ming".

Nhiều năm qua, các khu tổ hợp lừa đảo mọc lên ở một số nước Đông Nam Á, trong đó các nhóm tội phạm dụ nạn nhân, phần đông là công dân Trung Quốc, sa vào các mối quan hệ tình cảm ảo và đầu tư tiền số để chiếm đoạt tài sản hoặc bắt cóc. Mô hình lừa đảo này ngày càng biến tướng và mở rộng hoạt động sang nhiều ngôn ngữ, gây thiệt hại trên quy mô toàn cầu.

Thanh Danh (Theo AFP, Global Times)