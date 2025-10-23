Trung Quốc thay 11 ủy viên Trung ương đảng Cộng sản tại Hội nghị Trung ương 4, đánh dấu đợt thay đổi nhân sự lớn nhất của cơ quan này kể từ năm 2017.

Đợt thay thế nhân sự trong Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc được công bố hôm nay, ngày cuối cùng của Hội nghị Trung ương 4 tại Bắc Kinh.

Theo hãng thông tấn Xinhua, tướng Trương Thăng Dân, 67 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC), thay thế Hà Vệ Đông, người tuần trước bị khai trừ khỏi đảng cùng 8 tướng khác của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc với cáo buộc tham nhũng.

Ngoài ông Trương Thăng Dân, 10 vị trí trong Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng do những người mới đảm nhiệm, được đề bạt từ các ủy viên dự khuyết.

Ông Trương Thăng Dân (ngoài cùng bên trái) trong lễ tuyên thệ tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh năm 2023. Ảnh: Reuters

Đây là đợt thay thế nhân sự lớn nhất trong một kỳ họp trung ương, kể từ Hội nghị Trung ương 7 hồi năm 2017. Khi đó, 11 ủy viên trung ương cũng bị thay thế, đánh dấu mức cao chưa từng có.

Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, còn gọi là hội nghị Trung ương 4, khai mạc ngày 20/10 và kéo dài 4 ngày. Khoảng 168 ủy viên chính thức và 147 ủy viên dự khuyết trung ương đảng tham dự, đại diện cho giới lãnh đạo chính trị, quân sự và kinh tế cấp cao.

Ủy ban Trung ương khóa hiện tại có 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết khi được bầu vào năm 2022. Sau hội nghị, Trung Quốc cũng công bố kế hoạch phát triển kinh tế trong 5 năm tới.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn nhằm vào quan chức đảng và chính phủ. 8 tướng vừa bị điều tra và khai trừ đảng trước đó đều là ủy viên trung ương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 24/9. Ảnh: AFP

Tướng Hà Vệ Đông, 68 tuổi, từng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị và là một trong hai Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, vị trí quyền lực thứ ba của quân đội Trung Quốc và được coi là cộng sự thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 3.

Ông Hà là tướng đương nhiệm đầu tiên trong CMC bị cách chức kể từ thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976). CMC, do ông Tập đứng đầu, gồm 7 thành viên, nhưng ba người đã bị khai trừ kể từ năm 2023 do tham nhũng.

Huyền Lê (Theo Xinhua, Reuters)