Trung Quốc thắng Hàn Quốc, tạo thế bốn chân kiềng ở Panda Cup

Trung QuốcCú đúp của Baihelamu Abuduwaili giúp Trung Quốc thắng Hàn Quốc 2-0, dẫn đến việc cả bốn đội bằng điểm sau lượt hai giải giao hữu U22 Panda Cup 2025, tối 15/11.

* Ghi bàn: Abuduwaili 72', 81'.

Ở giải này hồi tháng 3, Trung Quốc từng thắng Hàn Quốc 1-0 nhờ cú đánh đầu của trung vệ Liu Haofan. Đến trận đấu trên sân Song Lưu hôm nay, Liu tiếp tục để lại dấu ấn.

Phút 72, trung vệ sinh năm 2003 phất bóng từ sân nhà ra sau lưng hàng thủ Hàn Quốc. Abuduwaili phá bẫy việt vị, vượt qua sự truy cản của Park Jun-seo vào vòng cấm rồi sút vào góc trái mở tỷ số. Đến phút 81, hàng thủ đội khách mắc sai lầm mất bóng ở biên phải. Sau đường căng ngang, Abuduwaili giật gót ngẫu hứng ấn định chiến thắng 2-0.

Trung vệ Trung Quốc Liu Haofan (giữa) góp một kiến tạo trong trận thắng Hàn Quốc 2-0 ở lượt hai giải giao hữu U22 Panda Cup 2025 trên sân Song Lưu, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 15/11/2025. Ảnh: CFA

Chiến thắng của Trung Quốc gây bất ngờ sau khi chủ nhà thua Việt Nam 0-1 ở lượt ra quân hôm 12/11, nhưng cũng phần nào chứng minh sự chính xác trong nhận định của HLV Antonio Puche. Ông cho rằng hôm đó Trung Quốc thua vì các cầu thủ chưa có nhiều thời gian tập luyện. Ngoài ra, Đại hội Thể thao toàn quốc cũng khiến đội thiếu vắng nhiều cầu thủ, trong khi một số khác kiệt sức.

Trái ngược chủ nhà, Hàn Quốc khởi đầu giải bằng chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Uzbekistan. Họ cũng được đánh giá cao nhất giải nhờ lối chơi tốc độ, giàu thể lực, sở hữu tiền vệ Kim Yong-hak chơi cho Portimonense (Bồ Đào Nha) và tiền đạo Kim Myung-jun thi đấu cho đội trẻ Genk (Bỉ).

Tuy nhiên, hai nền bóng đá này có lối chơi khá tương đồng, khi dựa nhiều vào thể chất và thể lực. Khả năng phối hợp bóng ngắn đều hạn chế, qua đó giúp Trung Quốc có thế trận không lép vế.

Trung Quốc tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 7 Wang Bohao tạt vào trong cho đồng đội dứt điểm nhưng trúng thủ môn Moon Hyun-ho. Bốn phút sau, Hàn Quốc đáp trả bằng cú dứt điểm của Jung Seung-bae vào góc thấp trái bị thủ môn chủ nhà cản phá.

Đến phút 21, từ quả treo bóng của Wang Shiqin, Jeong Jae-sang đánh đầu suýt phản lưới nhà. Ở phút bù thứ nhất, đến lượt hậu vệ Trung Quốc chuyền về bất cản giúp Kim Yong-hak cướp được, nhưng cú đẩy bóng vượt qua thủ môn quá dài làm bỏ lỡ thời cơ.

Trung Quốc (áo đỏ) thắng Hàn Quốc 2-0 ở lượt hai giải giao hữu U22 Panda Cup 2025. Ảnh: CFA

Cuộc chiến thể chất khiến cầu thủ hai đội đôi lúc không giữ được bình tĩnh. Như ở phút 45, Wang Bo-hao phạm lỗi phải nhận thẻ vàng. Đội trưởng Kim Dong-jin nóng mặt đẩy Wang, khiến trọng tài và các cầu thủ khác phải tách cả hai ra xa.

Trong hiệp hai, trọng tài cũng trở thành tâm điểm. Phút 58, Li Zhenquan đột phá qua hai cầu thủ Hàn Quốc để ghi bàn, nhưng trọng tài báo Abuduwaili việt vị ở pha tranh chấp trên không trước đó. Đến phút 70, Hàn Quốc đòi phạt đền khi Park Jun-seo ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài xua tay.

Sau khi thua hai bàn, Hàn Quốc dồn lên tấn công nhưng thiếu hiệu quả. Chủ nhà thì phòng ngự tập trung để bảo toàn tỷ số 2-0.

Ở trận trước đó, Uzbekistan đã thắng Việt Nam 1-0. Hai kết quả hôm nay tạo nên cục diện bốn đội có cùng 3 điểm. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu nhờ có hiệu số bàn thắng bại +1. Hàn Quốc và Việt Nam cùng là 0, nhưng đại diện Đông Á đứng nhì nhờ số bàn thắng (2 so với 1). Trong khi đó, Uzbekistan xếp cuối với -1.

Lượt cuối diễn ra vào ngày 18/11, với trận Trung Quốc gặp Uzbekistan và Việt Nam đấu Hàn Quốc.

Hiếu Lương