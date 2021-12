Trung Quốc tạo mưa trước lễ kỷ niệm thành lập đảng

Trung Quốc sử dụng phương pháp gieo hạt đám mây để kiểm soát mưa, ô nhiễm tại Bắc Kinh trước kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản hồi tháng 7.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Thanh Hoa được đăng trên tạp chí bình duyệt Khoa học Môi trường cuối tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã phát động chiến dịch quy mô lớn, thêm chất hóa học vào mây để tạo mưa ở ngoại ô Bắc Kinh và một số khu vực lân cận, vài giờ trước khi kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản hôm 1/7.

Các nhà khoa học ước tính mưa nhân tạo được tạo ra đã giảm hơn 2/3 mức độ ô nhiễm không khí PM2.5 và cải thiện chất lượng không khí từ "vừa phải" đến "tốt" theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Wang Can, giáo sư khoa học môi trường dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cho biết sự sụt giảm ô nhiễm này không do nguyên nhân tự nhiên vì "mưa nhân tạo là sự kiện can thiệp duy nhất trong thời gian này".

Hàng chục nghìn người đã tham dự sự kiện kỷ niệm tại Quảng trường Thiên An Môn, bắt đầu lúc 8h trong thời tiết u ám. Một cơn mưa như trút nước xảy ra ngay sau khi buổi lễ kéo dài hai giờ kết thúc.

Lễ thượng cờ tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh trong ngày kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 7. Ảnh: Xinhua.

Cơ quan quản lý thời tiết Trung Quốc đã cố gắng thay đổi thời tiết cho các sự kiện quan trọng kể từ năm 2008, khi Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội. Nhưng theo các nhà khoa học Đại học Thanh Hoa, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đảng đặt ra những thách thức chưa từng có.

Một trong số đó là sự gia tăng bất ngờ các chất gây ô nhiễm không khí. Hầu hết các hoạt động công nghiệp như nhà máy, xe tải chở hàng đã bị tạm dừng ở Bắc Kinh và các tỉnh lân cận, nhưng lưu thông không khí cũng chậm lại, khiến các chất ô nhiễm khó phân tán hơn.

Thủ đô Trung Quốc ghi nhận mùa hè ẩm ướt kỷ lục trong năm nay, với lượng mưa gần gấp đôi trung bình. Chính quyền thành phố cho biết mực nước ngầm, vốn giảm trong nhiều thập kỷ, đã tăng gần 5 mét chỉ trong vài tháng.

Trời mưa gần như mọi ngày trong tuần trước lễ kỷ niệm. Vào ngày diễn ra sự kiện, khán giả được phát áo mưa trong gói quà lưu niệm.

Theo nghiên cứu, hoạt động tạo đám mây bắt đầu lúc 19h30 hôm trước. Người dân sống ở vùng núi phía tây nam thành phố nhìn thấy số lượng lớn đạn pháo, được sử dụng để phóng bạc iodide lên bầu trời nhằm kích thích mưa, vào 30/6.

"Nó rất lớn, như sấm sét, và diễn ra rất lâu. Cứ như vùng chiến sự. Sau đó trời mưa khá to", một người dân giấu tên cho biết. Một người dân khác tìm thấy mảnh vỡ đạn pháo gần nhà.

Trung Quốc đã xây dựng một số mạng lớn nhất, phức tạp nhất thế giới để điều chỉnh thời tiết. Chính phủ năm ngoái khởi động chương trình điều chỉnh thời tiết tại khu vực rộng lớn phía tây đất nước, trong đó có Tân Cương và Tây Tạng, nhằm ngăn chặn không khí ẩm ở độ cao lớn do gió từ Ấn Độ Dương qua dãy Himalaya.

Các nhà nghiên cứu tham gia dự án cho biết với vệ tinh, máy bay, trạm radar di động và công nghệ trí tuệ nhân tạo, cơ quan thời tiết đang tìm cách dự đoán chuyển động của không khí ẩm để có thể sử dụng các hoạt động gieo hạt đám mây, kiểm soát thời gian và địa điểm mưa.

Có những lo ngại rằng các dự án quy mô lớn như vậy có thể phá vỡ các hình thái thời tiết ở những nơi khác trong khu vực. Nhưng theo Xu Xiaofeng, cựu phó giám đốc Cục Khí tượng Trung Quốc, Bắc Kinh nhận thức được rủi ro cũng như hạn chế của công nghệ điều chỉnh thời tiết.

"Điều chỉnh thời tiết không chỉ là vấn đề khoa học mà còn là dự án kỹ thuật xã hội liên quan chặt chẽ đến lợi ích, môi trường và trách nhiệm của một quốc gia", Xu viết trên tạp chí Advances in Metoro Science and Technology của Trung Quốc hồi tháng 10. "Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần có luật, quy định hoặc hiệp ước quốc tế mới".

Huyền Lê (Theo SCMP)