Trung Quốc tăng thời gian thông quan với hàng Việt

Việt Nam và Trung Quốc tăng thời gian thông quan hàng tại cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan thêm hai tiếng, tới 20h hàng ngày, do lượng hàng nhập và xe tồn tăng.

Ông Hoàng Khánh Duy - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Lạng Sơn), cho biết sau Tết Nguyên đán, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc tăng nhanh.

Đến ngày 16/3, lượng xe tồn bên phía cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) khoảng 1.000 chiếc, chủ yếu là nguyên liệu, máy móc, ôtô, thiết bị sản xuất.

Vì thế, từ 17/3, lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc tăng thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu thêm hai tiếng, đến 20h hàng ngày. Hai bên cũng phân luồng riêng cho xe hàng trống và mở đường chuyên dụng với phương tiện chở hàng xuất khẩu. Các giải pháp này giúp đẩy nhanh thông quan, giảm xe tồn tại các cửa khẩu.

Theo số liệu của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tới ngày 18/3, lượng xe tồn tại cửa khẩu phía Trung Quốc giảm một nửa, còn 500 xe. Số xe thông quan tại các cửa khẩu của Lạng Sơn (Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma) cũng cải thiện hơn trước, như ngày 18/3 là hơn 1.300 chiếc.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, hai tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt trên 54,6 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do sản xuất, đơn hàng xuất khẩu phục hồi nên nhu cầu nhập nguyên - nhiên liệu, máy móc thiết bị tăng mạnh, lần lượt trên 22% và 25% so với cùng kỳ 2023.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, gần 21 tỷ USD trong hai tháng đầu năm. Mức này tăng gần 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính Việt Nam nhập siêu từ thị trường này gần 13 tỷ USD, tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thi Hà