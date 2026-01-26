Trung Quốc tăng cường quản lý tổ chức đảng trong quân đội

Quân ủy Trung ương Trung Quốc ban hành quy định mới về công tác bầu cử của các tổ chức đảng trong quân đội, trong bối cảnh hai tướng cấp cao đang bị điều tra.

Quân ủy Trung ương Trung Quốc ngày 25/1 ra thông cáo cho biết quy định mới nhằm chuẩn hóa việc bầu đại biểu và các tổ chức đảng ở các cấp khác nhau trong lực lượng vũ trang, có hiệu lực từ ngày 1/2.

Các quy định mới này dự kiến cải thiện hệ thống bầu cử tổ chức đảng trong quân đội, tăng cường thực hiện cơ chế tập trung dân chủ của đảng, cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng.

Thông cáo cũng cho biết thêm các quy định mới có ý nghĩa rất lớn trong việc củng cố sự lãnh đạo của đảng và công tác xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang, cũng như tạo nền tảng tổ chức vững chắc để thúc đẩy các nỗ lực hướng tới mục tiêu trăm năm của quân đội Trung Quốc.

Quy định mới được công bố một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đang điều tra hai thành viên Quân ủy Trung ương là Phó chủ tịch Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập với nghi vấn "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", cụm từ thường được sử dụng cho hành vi tham nhũng.

Ông Trương Hựu Hiệp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 3/2025. Ảnh: Reuters

Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) ngày 24/1 đăng bài xã luận cho hay tướng Trương Hựu Hiệp và tướng Lưu Chấn Lập đã gây ra "thiệt hại to lớn" cho nỗ lực "xây dựng năng lực chiến đấu của quân đội".

Ông Trương và ông Lưu bị cáo buộc dù đảm nhận chức vụ cao, đã "phản bội nghiêm trọng lòng tin" của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương. Hai người cũng bị cáo buộc "chà đạp nghiêm trọng và làm suy yếu hệ thống trách nhiệm cao nhất thuộc về chủ tịch Quân ủy Trung ương".

"Vi phạm của ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập làm tổn hại hình ảnh, uy tín của lãnh đạo Quân ủy Trung ương, phá hoại nền tảng chính trị - tư tưởng trong toàn quân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc xây dựng lòng trung thành chính trị, môi trường chính trị và năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội", bài xã luận có đoạn. "Họ đã làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng, làm suy yếu sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội và đe dọa nền tảng quản trị của đảng".

Tướng Lưu Chấn Lập (giữa) tại sự kiện ở Bắc Kinh tháng 10/2023. Ảnh: Reuters

Theo bài xã luận, cuộc điều tra thể hiện lập trường kiên quyết chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc, bất kể người vi phạm là ai, giữ chức vụ gì, đồng thời chấn chỉnh lại tình hình và loại bỏ những ảnh hưởng xấu về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Điều này cũng "giúp lực lượng vũ trang trải qua quá trình đổi mới toàn diện, tạo động lực mạnh mẽ cho nỗ lực xây dựng một quân đội hùng mạnh".

Bài viết mô tả cuộc điều tra với Trương Hựu Hiệp là "nỗ lực thanh lọc hệ thống", trong đó nhấn mạnh "chúng ta sẽ chấn chỉnh tận gốc rễ về mặt chính trị, loại bỏ những độc tố tư tưởng, khoét bỏ phần thịt thối về mặt tổ chức để cơ thể được tái sinh".

Ông Trương, quê ở Thiểm Tây, nhập ngũ năm 1968 và hiện mang quân hàm thượng tướng. Ông từng giữ vị trí lãnh đạo ở quân khu Bắc Kinh và Thẩm Dương, trước khi trở thành ủy viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo các cơ quan hậu cần, trang thiết bị quân sự.

Ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị từ năm 2018, theo tiểu sử trên trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Quân ủy Trung ương Trung Quốc có hai phó chủ tịch, trong đó tướng Trương Hựu Hiệp là người có quyền lực cao hơn và giữ vị trí số hai trong cơ quan này, chỉ sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Lưu, 61 tuổi, gốc Hà Bắc, giữ vị trí Ủy viên Quân ủy Trung ương từ năm 2022 và được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp từ năm 2023, hiện mang quân hàm thượng tướng. Ông từng giữ các vị trí tư lệnh ở hai tập đoàn quân, tham mưu trưởng cảnh sát vũ trang và tư lệnh lục quân Trung Quốc.

Ngọc Ánh (Theo China Daily, PLA Daily)