Trung Quốc tăng cường đầu tư hạ tầng logistics

Trung Quốc phân bổ 173 tỷ USD cho các dự án giao thông trong thời gian tới, tăng khoảng 3,5 tỷ USD so với năm trước.

Đơn cử, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh có kế hoạch đầu tư hơn 33 tỷ USD vào mạng lưới giao thông phía đông bắc, tập trung mở rộng cơ sở hạ tầng cảng và xây dựng cầu đường sắt mới để tăng khối lượng container. Theo trang Timber Exchange, khoản đầu tư này phản ánh nỗ lực tăng cường kết nối chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

Chính quyền khu vực Thượng Hải cũng đang đặt mục tiêu tăng cường kết nối chuỗi cung ứng ở Đồng bằng sông Dương Tử bằng cách khởi công xây dựng bến container Tiêu Dương Sơn, một dự án ước tính trị giá 7,3 tỷ USD.

Ảnh 3D bến container khu vực phía Bắc Tiêu Dương Sơn và các dự án hỗ trợ. Ảnh: jtyst

Nhiều dự án đường sắt tại các khu vực khác nhau cũng đang được tiến hành để cải thiện khả năng kết nối với sân bay quốc tế Phố Đông, với các tuyến và dịch vụ mới được triển khai.

Theo China News, từ đầu năm 2023, nền kinh tế Trung Quốc không ngừng phục hồi. Đặc biệt, trong quý ba năm 2023, khi hàng loạt chính sách ổn định tăng trưởng dần được thực hiện, chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn của nhiều ngành đã có những chuyển biến tích cực. Thị trường logistics Trung Quốc được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ. Các công ty logistics tại nước này đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics thông qua tích hợp tài nguyên, chuyển đổi kỹ thuật số và các biện pháp nâng cấp khác.

Cũng trong năm 2023, ngành hậu cần Trung Quốc vượt 352 nghìn tỷ NDT, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tốc độ tăng trưởng cao hơn 1,8 điểm phần trăm so với năm 2022. Nhìn vào các quý, quý trong năm, tăng trưởng lần lượt 3,9%, 5,4%, 4,7% và 5,4%, cho thấy xu hướng phục hồi ở mức thấp lúc đầu, cao ở mức trung bình và ổn định về cuối.

Ông Cai Jin, phó chủ tịch Liên đoàn Logistics và Mua hàng Trung Quốc, cho rằng sự phát triển của toàn ngành logistics trong năm 2023 là xu hướng ổn định và tích cực. Trong đó, nhu cầu logistics trong các lĩnh vực nông sản, công nghiệp, tiêu dùng và nhập khẩu tăng trưởng đều đặn.

Tổng khối lượng hậu cần nông sản năm 2023 là 5,3 nghìn tỷ NDT, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì xu hướng phát triển tốt. Nhu cầu về hậu cần sản phẩm công nghiệp đã phục hồi ổn định. Tổng giá trị của dịch vụ hậu cần sản phẩm công nghiệp vào năm 2023 là hơn 312 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tốc độ tăng trưởng cao hơn một điểm phần trăm so với năm trước.

Ngọc Minh