Trung Quốc tái chế 99,6% vật liệu pin xe điện

Tỷ lệ thu hồi hơn 99% các vật liệu chính như niken, coban và mangan từ pin xe điện.

Trung Quốc đã triển khai các tiêu chuẩn quốc gia về tái chế và sử dụng pin xe điện. Các chương trình thí điểm báo cáo tỷ lệ thu hồi hơn 99% các vật liệu chính như niken, coban và mangan.

Tổng cục Giám sát Thị trường Trung Quốc (SAMR) gần đây đã phê duyệt thêm 5 tiêu chuẩn, nâng tổng số lên 22. Các tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu chung, quy trình quản lý và phương pháp tháo dỡ pin xe điện đã qua sử dụng.

Các tiêu chuẩn, bao gồm "Thông số kỹ thuật tái chế và tháo dỡ pin xe điện" và "Phát hiện năng lượng còn lại của pin xe điện", đã được áp dụng rộng rãi trong toàn ngành tại Trung Quốc. Một số công ty đạt tỷ lệ thu hồi niken-coban-mangan là 99,6% và tỷ lệ thu hồi lithium là 96,5%, hỗ trợ quản lý pin xe điện xanh hơn, bền vững hơn, đồng thời tạo ra các lợi ích kinh tế, xã hội và sinh thái.

Một bước trong quy trình tái chế pin xe điện. Ảnh: Volkswagen

SAMR và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đang thành lập một ủy ban kỹ thuật quốc gia để chuẩn hóa việc tái chế pin. Ủy ban tập hợp các bên liên quan từ cung cấp nguyên liệu thô, sản xuất pin, tái chế và tháo dỡ, xử lý hóa chất và tái sử dụng vật liệu. Ủy ban giải quyết nhu cầu tái chế pin trong các ứng dụng ôtô, hàng hải và lưu trữ năng lượng, với dự kiến bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia.

Trung Quốc cũng đang tích cực tham gia vào quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế về tái chế pin xe điện. Các chuyên gia đóng góp vào các tiêu chuẩn toàn cầu, bao gồm đánh giá hiệu suất pin tái chế, hệ thống phân loại và hướng dẫn chung về tái chế pin đã qua sử dụng.

Một đề xuất do Trung Quốc dẫn đầu, "Hướng dẫn chung về xả sâu trong tái chế và sử dụng pin", đã được phê duyệt như một dự án tiêu chuẩn quốc tế của Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC). Gần 40 chuyên gia Trung Quốc hiện tham gia vào các ủy ban kỹ thuật pin quốc tế, đảm bảo sự đại diện đầy đủ trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn.

MIIT nhấn mạnh việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với pin lithium, bao gồm "Thông số kỹ thuật an toàn cho pin lithium-ion trong xe đạp điện". Việc sử dụng pin cũ trong các ứng dụng như xe đạp điện bị nghiêm cấm. Các tiêu chuẩn bắt buộc cho các ứng dụng pin lithium khác nhau đang được xây dựng và cập nhật để đảm bảo các hoạt động tái chế an toàn, hiệu quả và bền vững.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã bắt đầu giải quyết vấn đề này. Năm 2023, EU xây dựng một chính sách pin toàn diện, bao gồm tỷ lệ thu hồi khoáng sản bắt buộc, đồng thời ban hành hướng dẫn tính toán và xác minh hiệu quả tái chế và thu hồi vật liệu từ pin thải.

Các yêu cầu tăng theo thời gian, với 90% đối với coban, đồng, niken và 50% đối với lithium vào năm 2028. Tỷ lệ này tăng lên 95% đối với coban, đồng và niken và 80% đối với lithium vào năm 2032. Yêu cầu thu hồi lithium thấp hơn các khoáng sản khác vì không phải tất cả các cơ sở và quy trình hiện nay đều thu hồi được khoáng sản này.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, UCS)