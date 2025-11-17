Trung Quốc siết xuất khẩu 'xe cũ 0 km' dưới dạng xe mới

Các quy định chặt chẽ hơn được áp dụng cho việc xuất khẩu ôtô trong vòng 180 ngày kể từ ngày đăng ký.

Quốc gia xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới đang phải vật lộn với sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa. Việc xuất khẩu ôtô cũ "chưa chạy km nào" dưới mác xe mới được cho là đã bóp méo dữ liệu bán hàng.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, người mua xe ở nước ngoài thường không nhận được dịch vụ hậu mãi hoặc phụ tùng để sửa chữa, làm tổn hại đến hình ảnh thương hiệu của một số nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, những người đang thúc đẩy việc siết chặt quy định xuất khẩu.

Các quy định mới nhắm vào việc làm giả giấy tờ đăng ký và xuất khẩu, cũng như các hành vi vi phạm quy định ở cả Trung Quốc và các quốc gia nhập khẩu xe.

Một đại lý ôtô đã qua sử dụng ở Trung Quốc. Ảnh: Zhihu

Bắt đầu từ ngày 1/1/2026, các nhà sản xuất ôtô sẽ phải cung cấp bảo đảm chính thức về dịch vụ hậu mãi và thông tin về nơi có thể nhận được các dịch vụ đó, theo quy định được đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại.

Báo cáo không nêu tên cụ thể của bất kỳ nhà sản xuất ôtô nào, mặc dù các hoạt động xuất khẩu xe mới "chưa chạy km nào" đã được báo cáo cho nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo đó, các đại lý mua ôtô mới từ hãng, đăng ký biển số rồi bán lại những chiếc xe này cho khách theo giá xe cũ, dù chưa lăn bánh. Hiện tượng này xuất hiện trên thị trường Trung Quốc do cuộc chiến giá kéo dài, được xem là phương pháp tiềm năng trong ngành để các nhà sản xuất và đại lý ôtô hỗ trợ doanh số xe mới khi họ cố gắng đạt được các mục tiêu kinh doanh khắt khe.

Theo các đại lý, những chiếc xe cũ nhưng chưa từng lăn bánh được chào bán với giá thấp hơn 30% so với xe mới. Mô hình bán hàng này giúp các công ty riêng lẻ giảm lượng hàng tồn kho, nhưng không có lợi cho thị trường khi giá xe thấp khiến hầu hết các nhà sản xuất ôtô khó có thể hòa vốn.

Mỹ Anh (theo Reuters)