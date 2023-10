Trung Quốc siết xuất khẩu vật liệu làm pin xe điện

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 20/10 thông báo doanh nghiệp phải xin giấy phép xuất khẩu một số sản phẩm than chì để bảo đảm an ninh quốc gia.

Theo quy định mới, từ ngày 1/12, các doanh nghiệp Trung Quốc phải nộp đơn xin phép nếu muốn bán ra hai loại than chì (graphite). Đó là than chì tổng hợp có độ tinh khiết và độ cứng cao, cũng như than chì tự nhiên.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết động thái trên "nhằm đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia tốt hơn". Họ cũng cho biết quy định mới này không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào. Các nước mua than chì hàng đầu từ Trung Quốc là Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc, theo số liệu của hải quan nước này.

Trung Quốc hiện là nước sản xuất và xuất khẩu than chì hàng đầu thế giới. Họ cũng tinh chế hơn 90% than chì toàn cầu để tạo thành loại vật liệu sử dụng cho gần như toàn bộ anode (cực âm) của pin xe điện.

Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều chính phủ nước ngoài gây sức ép lên các công ty Trung Quốc. Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc đánh thuế nhập khẩu với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, với lý do các sản phẩm này được trợ giá một cách không công bằng. Chính phủ Mỹ đầu tuần này cũng siết khả năng tiếp cận của doanh nghiệp Trung Quốc với các sản phẩm bán dẫn nước này, bao gồm cả chip AI tiên tiến của Nvidia.

Chang Ke - nhà phân tích tại hãng tư vấn Mysteel cho biết các biện pháp mới sẽ đảm bảo nguồn cung than chì tại Trung Quốc cho mục đích quân sự (như hàng không vũ trụ) và sản xuất pin. Cổ phiếu các hãng pin và hãng xe chạy nhiên liệu mới tại Trung Quốc đã tăng giá sau thông báo này.

Đầu tháng 8, Trung Quốc đã ra hạn chế xuất khẩu tương tự với hai vật liệu làm chip là gallium và germanium. Việc này khiến giá hai vật liệu trên tăng cao toàn cầu, trong bối cảnh doanh số xe điện tăng lên và các hãng xe đang chạy đua bảo đảm nguồn cung từ bên ngoài Trung Quốc.

Giới phân tích cho biết hiện chưa rõ các chính sách này sẽ có tác động thế nào trong ngắn hạn. "Đây không phải là lệnh cấm hoàn toàn. Các lệnh kiểm soát trước cũng chưa có ảnh hưởng đáng kể lên bất kỳ ngành nào", Ivan Lam - nhà phân tích tại Counterpoint Research cho biết.

Hà Thu (theo Reuters)