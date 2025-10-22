Trung Quốc siết quy định nhập khẩu nông sản

Từ giữa 2026, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Trung Quốc phải tuân thủ quy định đăng ký nghiêm ngặt theo Lệnh 280 của Hải quan nước này.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa ban hành Lệnh 280, thay thế Lệnh 248, quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và thực phẩm vào thị trường nước này, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, cho biết quy định mới bổ sung nhiều điểm đáng chú ý, yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn trong toàn bộ chuỗi sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Vườn sầu riêng tại xã Tân Lập (Tân Thạnh, Long An cũ). Ảnh: Hoàng Nam

Theo đó, Trung Quốc sẽ công bố danh sách sản phẩm bắt buộc đăng ký qua cơ quan thẩm quyền, thay vì cơ chế tự đăng ký như trước. Các nhóm hàng nằm ngoài danh mục phê duyệt sẽ không được thông quan, buộc doanh nghiệp phải theo dõi sát để tránh rủi ro sản xuất hàng hóa không đủ điều kiện xuất khẩu.

Một thay đổi lớn khác là doanh nghiệp sẽ bị đình chỉ mã xuất khẩu nếu thay đổi địa chỉ, người đại diện pháp lý hoặc giấy phép kinh doanh, và phải đăng ký lại toàn bộ thay vì chỉ cần thông báo như trước đây.

Ngoài ra, thời hạn mã xuất khẩu cũng được điều chỉnh linh hoạt: thay vì 5 năm như Lệnh 248, một số nhóm hàng sẽ được tự động gia hạn tùy theo loại sản phẩm. Trung Quốc cũng tăng cường các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch, đặc biệt về bao bì và quy trình kiểm soát dịch bệnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 28,5 tỷ USD, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 23% tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Việc nước này siết quy định mới được dự báo sẽ tác động đáng kể đến doanh nghiệp Việt, nhất là nhóm hàng nông sản tươi và chế biến sâu.

Thi Hà