Trung Quốc siết chặt tiền ảo

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết sẽ siết chặt tiền ảo, và khẳng định "trấn áp" stablecoin - tiền số neo vào tài sản tham chiếu như USD, EUR.

Hôm 29/11, PBOC thông báo khẳng định lập trường cứng rắn với tiền ảo, sau cuộc họp điều phối quản lý diễn ra một ngày trước đó. Nhà quản lý ghi nhận hoạt động đầu cơ tiền số gần đây tăng lên vì nhiều yếu tố, gây ra thách thức mới cho kiểm soát rủi ro.

"Tiền ảo không có địa vị pháp lý như tiền pháp định và không thể sử dụng làm phương tiện thanh toán", PBOC cho biết. Cơ quan này đồng thời khẳng định mọi hoạt động kinh doanh liên quan tiền ảo đều là "tài chính phi pháp".

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tại Bắc Kinh ngày 28/9/2018. Ảnh: Reuters

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đặc biệt nêu lo ngại với stablecoin, cho rằng loại tài sản này không đáp ứng yêu cầu nhận dạng khách hàng. Chúng cũng có nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền, gian lận và chuyển tiền xuyên biên giới trái phép.

Stablecoin, loại được thiết kế để duy trì giá trị bằng cách neo vào một tài sản tham chiếu khác, thường là tiền pháp định như USD, EUR. PBOC cho biết sẽ "tăng cường trấn áp các hoạt động tài chính phi pháp" liên quan đến stablecoin để bảo đảm ổn định kinh tế, tài chính.

Trước đó, hồi tháng 10, Thống đốc PBOC Pan Gongsheng nói tiếp tục siết hoạt động vận hành và đầu cơ tiền ảo trong nước, đồng thời theo dõi sát diễn biến stablecoin ở nước ngoài.

Trung Quốc cấm giao dịch tiền mã hóa từ năm 2021. Trong khi đó, đặc khu Hong Kong đã thiết lập khung quản lý stablecoin nhưng chưa cấp phép cho đơn vị phát hành nào.

Theo dữ liệu của ngành, hoạt động khai thác Bitcoin đang âm thầm trở lại ở Trung Quốc dù bị cấm 4 năm trước, khi các thợ đào cá nhân và doanh nghiệp khai thác điện giá rẻ, sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu ở một số tỉnh dồi dào năng lượng.