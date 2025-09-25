Trung Quốc sắp thông xe cầu cao nhất thế giới

Cầu hẻm núi Hoa Giang với độ cao tương đương hai tháp Eiffel xếp chồng lên nhau sẽ thông xe vào ngày 28/9, trở thành biểu tượng cho trình độ kỹ thuật của Trung Quốc.

Cầu hẻm núi Hoa Giang trước ngày thông xe. Ảnh: Xinhua

Theo Global Times, chính quyền tỉnh Quý Châu thông báo cầu hẻm núi Hoa Giang, cây cầu cao nhất thế giới sẵn sàng đón các phương tiện giao thông. Công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển qua sông Bắc Bàn giữa hai huyện Quan Lĩnh và Trinh Phong từ hai giờ xuống chỉ còn hai phút.

Từ khi bắt đầu xây dựng đầu năm 2022, đội phụ trách dự án đã vượt qua nhiều thách thức tự nhiên từ hẻm núi Hoa Giang. Các kỹ sư xây dựng sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu để hỗ trợ thi công, đồng thời ứng dụng công nghệ drone, lập mô hình BIM, theo dõi thông minh, vật liệu siêu bền và kỹ thuật sáng tạo, đạt độ chính xác đến từng milimet khi làm việc ở độ cao 600 m.

Theo Washington Post, cầu hẻm núi Hoa Giang dài 2.890 m với nhịp chính 1.420 m. Cây cầu nằm ở độ cao 625 m phía trên mặt sông, lập kỷ lục cầu cao nhất thế giới và cầu có nhịp lớn nhất thế giới xây ở vùng núi khi hoàn thành. Chiều cao của cây cầu lớn hơn gần gấp đôi tháp Eiffel ở Paris.

Theo Xinhua, cầu hẻm núi Hoa Giang đã hoàn thành thử nghiệm chịu tải quan trọng vào tháng trước. Thử nghiệm chịu tải được xem như bước cuối cùng trước khi cầu thông xe, bao gồm cả thử nghiệm động và tĩnh. Đội kiểm tra lái 96 chiếc xe tải nặng tổng cộng khoảng 3.300 tấn qua một số điểm trên sàn cầu theo từng đợt để đo độ xê dịch và áp lực ở nhịp chính, tháp, cáp chính và dây treo. Các kỹ sư cho biết họ đã xử lý những thách thức gồm sườn vực dốc và gió mạnh, sử dụng thiết kế vòm nhẹ hơn để giảm 30% trọng lượng cầu.

Trung Quốc là quê hương của nhiều công trình cơ sở hạ tầng lập kỷ lục. Trước cầu hẻm núi Hoa Giang, nước này sở hữu 8 trong số 10 cây cầu cao nhất thế giới. Cầu Duge đang giữ kỷ lục hiện nay với độ cao 565 m cũng nằm ở Trung Quốc. Đầu tháng 9, nước này khánh thành cầu dây văng dài nhất thế giới mang tên cầu Thường Thái Dương Tử, nối liền hai thành phố ở tỉnh Giang Tô.

An Khang (Theo Global Times, Washington Post)