Trung Quốc sắp ra mắt 'robot mang thai hộ'

Các nhà khoa học Trung Quốc đang phát triển "robot mang thai" đầu tiên trên thế giới, dự kiến ra mắt vào năm tới với giá khoảng 100.000 nhân dân tệ, làm dấy lên các cuộc tranh cãi về sinh sản.

Thông tin được trang khoa học công nghệ Kuai Ke Zhi đăng hôm 8/8, dẫn lời tiến sĩ Zhang Qifeng, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và là người dẫn dắt dự án. Theo đó, robot này được thiết kế với giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD), nhằm mô phỏng toàn bộ quá trình từ thụ thai đến sinh nở, không đơn thuần là một thiết bị ấp phôi thông thường.

Công nghệ cốt lõi của robot nằm ở tử cung nhân tạo, nơi phôi thai được nuôi dưỡng trong môi trường nước ối nhân tạo và nhận dưỡng chất qua hệ thống ống dẫn. Tiến sĩ Zhang cho biết công nghệ này đã đạt đến giai đoạn hoàn thiện sau các thử nghiệm thành công trên động vật, và nhóm nghiên cứu chỉ cần tích hợp nó vào khoang bụng của robot để bắt đầu thử nghiệm.

Về các vấn đề pháp lý và đạo đức, ông Zhang tiết lộ nhóm đã tổ chức các diễn đàn thảo luận cũng như trình đề xuất lên chính quyền tỉnh Quảng Đông. Thông tin này ngay lập tức gây dư luận, đưa từ khóa "Robot mang thai đầu tiên trên thế giới ra mắt trong vòng một năm tới" lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo.

Minh họa robot mang thai hộ. Ảnh: AI

Một bộ phận bày tỏ lo ngại về tính nhân văn khi đứa trẻ ra đời mà không có sự kết nối với người mẹ, đồng thời đặt câu hỏi về nguồn gốc trứng được sử dụng. Ngược lại, nhiều người xem đây là một bước đột phá giúp phụ nữ thoát khỏi nỗi đau đẻ và gánh nặng mang thai. Đặc biệt, công nghệ này được kỳ vọng sẽ mở ra hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, trong bối cảnh tỷ lệ vô sinh tại Trung Quốc đã tăng từ 11,9% năm 2007 lên 18% vào năm 2020, theo tạp chí Lancet. Một số thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải đã đưa thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm vào danh mục bảo hiểm y tế nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Trước đây, công nghệ tử cung nhân tạo đã có những bước tiến nhất định. Năm 2017, các nhà khoa học tại Bệnh viện Nhi Philadelphia (Mỹ) từng nuôi dưỡng thành công một con cừu non, tương đương thai nhi 23 tuần tuổi của người, trong một "túi sinh học". Tuy nhiên, ứng dụng hiện tại chủ yếu nhằm hỗ trợ các ca sinh non, chưa thể đạt được mục tiêu mang thai trọn kỳ như tầm nhìn của dự án robot này.

Thục Linh (Theo Chosun)