Trung Quốc sắp có phim truyền hình 8K đầu tiên

Trung QuốcMột bộ phim truyền hình Trung Quốc vừa hoàn thành các cảnh quay với độ phân giải 8K, đáp ứng sự thiếu thốn nội dung 8K hiện nay.

Bộ phim có tên "Love In Shanghai" sẽ là phim truyền hình độ phân giải 8K đầu tiên tại Trung Quốc. Trang Shine cho biết phim vừa hoàn thành các cảnh quay cuối cùng, nhưng chưa đề cập đến thời gian ra mắt.

Ngoài việc sử dụng kịch bản dựa trên một tiểu thuyết nổi tiếng tại Trung Quốc, "Love In Shanghai" còn gây chú ý nhờ chất lượng hình ảnh. Theo các thông tin hậu trường, bộ phim được ghi hình bằng một máy quay RED Helium 8K. Nhà sản xuất tự tin rằng sẽ "có hình ảnh độ phân giải cực cao và màu sắc tuyệt đẹp". Sự xuất hiện của bộ phim cũng sẽ đáp ứng nhu cầu về các nội dung 8K "gốc" - vốn đang rất ít hiện nay.

Mẫu máy quay 8K được dùng để ghi hình cho "Love in Shanghai". Ảnh: Shine

TV 8K dùng để chỉ các dòng TV có bề ngang chứa gần 8 nghìn điểm ảnh. Thực tế, một số mẫu TV 8K hiện nay có độ phân giải màn hình khoảng 7.680 x 4.320 pixel, tức là hơn 33 triệu pixel toàn màn hình. Số điểm ảnh của loại TV này cao gấp 4 lần 4K và gấp 16 lần so với độ phân giải FullHD. Tuy nhiên, các dòng TV này hiện chưa có nội dung tận dụng lợi thế về độ phân giải.

TV 8K đã có mặt tại Trung Quốc một thời gian, tuy nhiên, thị trường này chưa có nội dung 8K "gốc". TV 8K hiện tại phải dùng thuật toán "upscale" để biến nội dung độ phân giải thấp hơn thành 8K, tuy nhiên, chất lượng thường không đạt như 8K thực sự.

Không chỉ tại Trung Quốc, nội dung 8K trên thế giới cũng chưa nhiều. Hồi đầu năm nay, Cnet thống kê chỉ có một số ít bộ phim của Hollywood được quay với độ phân giải 8K, như Guardians of the Galaxy 2, Mortal Engines và The New Mutants.

Ngoài việc TV 8K chưa phổ biến và giá cao, việc sản xuất nội dung 8K cũng còn nhiều thách thức, như cần các loại máy quay đắt tiền, khả năng lưu trữ và xử lý hàng Peta byte dữ liệu (1 PB = 1.000.000 GB), đồng thời đường truyền mạng phải đủ lớn để truyền tải nội dung này.

Thị trường Việt Nam hiện có một số dòng TV 8K như Samsung Q900R/Q800T/Q950TS, Sony Z8H.

Quý Văn