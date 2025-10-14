Trung Quốc sẵn sàng 'đấu đến cùng' với Mỹ trong thương chiến

Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng "đấu đến cùng" trong cuộc chiến thương mại với Washington, sau khi ông Trump dọa áp thêm thuế 100% hàng hóa từ Trung Quốc.

"Lập trường của Trung Quốc về cuộc chiến thuế quan và thương mại vẫn nhất quán. Nếu các ngài muốn đấu, chúng tôi sẽ đấu đến cùng. Nếu các ngài muốn đàm phán, cánh cửa của chúng tôi luôn để mở", một phát ngôn viên không nêu tên của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay ra tuyên bố cho hay.

Người phát ngôn này cũng cáo buộc Mỹ lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và "phân biệt đối xử" với Trung Quốc.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 thông báo sẽ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời áp đặt kiểm soát xuất khẩu với toàn bộ phần mềm thiết yếu do Mỹ sản xuất từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, nhằm đáp trả "những động thái cực kỳ gây hấn" của Bắc Kinh liên quan đến chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Hai ngày sau, ông Trump thể hiện giọng điệu hòa hoãn khi nói Mỹ muốn "giúp Trung Quốc", không phải gây tổn hại cho nước này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/10 cho biết hai nước đã có nhiều cuộc thảo luận cuối tuần qua và "giảm đáng kể căng thẳng". Ông Bessent nhấn mạnh mức thuế 100% với Trung Quốc "không nhất thiết phải thực thi".

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay Bắc Kinh đã thông báo với Mỹ về biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trước khi công bố. Theo bộ này, các biện pháp như vậy là "hợp pháp" và nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

"Mỹ không thể vừa theo đuổi đối thoại vừa đe dọa áp đặt biện pháp hạn chế mới. Đây không phải cách phù hợp để hợp tác với Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, thêm rằng các cuộc đàm phán cấp làm việc giữa hai bên đã diễn ra hôm 13/10.

Cờ Trung Quốc và cờ Mỹ bên ngoài một công ty công nghệ ở Bắc Kinh ngày 17/4. Ảnh: AFP

Dữ liệu chính thức được công bố tháng 9 cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc vẫn duy trì sức bật đáng kể, tăng vọt 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp sức ép thương mại từ Mỹ. Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 3 và nhanh hơn nhiều so với dự báo. Xuất khẩu tới Mỹ, thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, tăng lên mức 34,3 tỷ USD.

Hàng hóa Trung Quốc hiện chịu mức thuế ít nhất 30% theo các sắc lệnh mà ông Trump đã ký. Trung Quốc áp thuế trả đũa Mỹ ở mức 10%.

Các nguyên tố đất hiếm được xem rất quan trọng với ngành công nghệ cao, từ điện thoại thông minh, xe điện, thiết bị quân sự tới công nghệ năng lượng tái tạo. Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng 70% nguồn cung đất hiếm trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm là động thái khiêu khích và Washington đã phản đối mạnh mẽ. Ông khẳng định Mỹ sẽ bác bỏ các yêu cầu cấp phép của Trung Quốc liên quan tới xuất khẩu đất hiếm hoặc các sản phẩm từ vật liệu này.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ tiêu chuẩn kép, khẳng định chính Mỹ từ lâu cũng áp đặt các biện pháp kiểm soát như vậy và thực thi các hành vi phân biệt đối xử chống lại Trung Quốc dưới danh nghĩa an ninh quốc gia.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Investing)