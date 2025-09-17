Trung Quốc ra mắt chuyến bay thẳng dài nhất thế giới

China Eastern Airlines vừa mở bán tuyến bay nối Thượng Hải và Buenos Aires, Argentina, được quảng bá là "dài nhất thế giới" với hành trình gần 29 giờ.

Theo quảng bá của China Eastern Airlines, đây là "chuyến bay thẳng dài nhất thế giới", nối các thành phố đối cực (các thành phố nằm ở hai phía đối diện của trái đất). Tuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 777-300ER với tần suất hai chuyến mỗi tuần, bắt đầu từ ngày 4/12. Chuyến bay khởi hành từ Thượng Hải (PVG) đến Buenos Aires (EZE) mất khoảng 25,5 tiếng, trong khi chiều ngược lại kéo dài 29 tiếng.

Cả hai chiều bay đều có một điểm dừng hai tiếng tại Auckland, New Zealand. Trong thời gian này, hành khách có thể xuống máy bay để nghỉ ngơi. China Eastern giải thích chuyến bay này được coi là thẳng vì sử dụng cùng một máy bay và cùng số hiệu chuyến bay. Mặc dù vậy, chuyến bay này không được xếp vào danh sách các chuyến bay không dừng (non-stop) dài nhất thế giới.

Theo quy ước chung được ngành hàng không quốc tế, chuyến bay thẳng là một hành trình có thể bao gồm một hoặc nhiều điểm dừng trung gian. Chuyến bay vẫn được coi là thẳng vì hành khách không phải đổi máy bay và số hiệu chuyến bay vẫn giữ nguyên trong suốt hành trình. Còn chuyến bay không dừng là toàn tuyến không có bất kỳ điểm dừng nào. Hành khách sẽ ở trên cùng một máy bay từ lúc cất cánh cho đến khi hạ cánh tại điểm đến cuối cùng.

Danh hiệu chuyến bay không dừng dài nhất thế giới hiện thuộc về Singapore Airlines. Tuyến bay của hãng này nối sân bay Changi Singapore và sân bay JFK New York với quãng đường 15.349 km và hơn 18 giờ bay. Đây là một "kỳ tích" của ngành hàng không, vốn được phóng viên CNN Richard Quest trải nghiệm vào tháng 10/2018 và đánh giá cao.

Theo trang đặt vé Skyscanner, các tuyến bay nhanh nhất từ Thượng Hải đến Buenos Aires (do Air France và Lufthansa cung cấp) thường mất hơn 30 giờ và phải quá cảnh tại một thành phố châu Âu như Paris hoặc Amsterdam. So với các lựa chọn này, chuyến bay của China Eastern mang lại một lộ trình mới mẻ hơn.

Vé hạng phổ thông một chiều hiện được bán trên trang web của China Eastern có giá từ 1.538 USD đến 2.270 USD. Ghế nằm phẳng ở hạng thương gia có giá ít nhất 5.000 USD cho mỗi chiều.

Dưới đây là bảng xếp hạng các chuyến bay thẳng dài nhất thế giới do Business Traveler USA công bố:

Hãng hàng không Tuyến đường Quãng đường (km) Thời gian China Eastern Airlines Thượng Hải (PVG) – Auckland (AKL) – Buenos Aires (EZE) 19.685 29 giờ Air China Bắc Kinh (PEK) – Madrid (MAD) – São Paulo (GRU) 17.583 25 giờ 55 phút British Airways/Qantas Sydney (SYD) – Singapore – London Heathrow (LHR) 17.018 23 giờ 55 phút (BA)/24 giờ 55 phút (QF) Qantas Sydney – Perth – Paris Charles de Gaulle (CDG) 16.947 22 giờ 30 phút Aircalin Nouméa (NOU) – Bangkok (BKK) – Paris (CDG) 16.683 25 giờ 40 phút

